MISTET MAMMA: To nyfødte barn som mistet mødrene sine i angrepet mot sykehuset Dasht-e-Barchi tirsdag. Foto: STR / AFP

USA mener IS står bak det brutale angrepet på en fødeavdeling i Afghanistan

Ingen har tatt på seg ansvaret for det brutale angrepet mot en fødeavdeling i Kabul tirsdag. USA mener det er IS som står bak massakren på spedbarn og nybakte mødre.

24 personer ble drept i det brutale angrepet, inkludert to nyfødte babyer og flere kvinner som nettopp hadde født.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret, og Taliban avviser at de er involvert.

Natt til fredag sier USAs spesialutsending til Afghanistan Zalmay Khalilzad at USA mener det er Den islamske staten i Khorasan, området IS har inntatt nordøst i Afghanistan langs grensen mot Pakistan, som står bak.

I tillegg mener USA at IS står bak et angrep mot en begravelse i Nangarhar-provinsen samme dag, skriver Reuters.

– Vi vurderer det slik at det er IS i Khorasan som står bak de grusomme angrepene mot en fødeklinikk og en begravelse i Afghanistan tidligere denne uken. IS har tidligere vist en tendens til å foretrekke denne typen avskyelige angrep på sivile, og de utgjør en trussel mot det afghanske folket og mot verden, skriver han på Twitter.

Fra å ha bestått av bare noen få krigere i 2014, teller IS i Afghanistan i dag tusenvis av krigere. Flere av dem skal være misfornøyde avhoppere fra Taliban i Pakistan og Afghanistan.

Ifølge den amerikanske tenketanken Center for Strategic & International Studies (CSIS) står IS i Khorasan for rundt 100 angrep mot sivile i Afghanistan og Pakistan.

Mistanken etter tirsdagens angrep i Kabul, ble tidlig rettet mot IS.

Angrepet skjedde dagen etter at fire veibomber eksploderte nord i Kabul. De såret fire sivile, deriblant et barn, og IS tok på seg ansvaret for disse bombeeksplosjonene. Mandag mandag meldte afghansk etterretning at de hadde pågrepet en IS-leder i regionen, Zia-ul Haq, også kjent som Shaikh Abu Omer Al-Khorasani.

IS sto også bak et angrep mot et av landets største sykehus i mars 2017. Da ble rundt 50 mennesker drept, blant dem både helsepersonell og pasienter.

