NY HVERDAG: Tonje A. Lissandrin (innfelt) bor med familie like ved den italienske byen Vò. Foto: Titt Melhuus / MARCO SABADIN / AFP / AFP

Norske Tonje i «rød sone» i Italia: – Absolutt alt er preget av dette

Norske Tonje A. Lissandrin (44) bor rett ved der Italias første coronavirus-dødsfall fant sted. Hun befinner seg nå i en såkalt «rød sone».

Tonje A. Lissandrin bor i vindistriktet Colli Euganei, 20 kilometer fra den lille byen Vò i Italia. Byen i Veneto-regionen fikk den tvilsomme æren av å huse den første italieneren som døde av det nye coronaviruset og ble raskt satt i karantene for to uker siden.

Tonje har i lengre tid bodd utenfor den såkalte «røde sonen» der grensene blir voktet av militærpoliti og ingen kommer hverken ut eller inn. Natt til søndag havnet imidlertid distriktet hennes også i rød sone.

– Slik det ser ut nå kan, så kan ikke vi komme oss ut av Padova og omegn, mens venezianerne og trevisianere må holde seg innenfor hver sine områder, sier Lissandrin til VG.

STENGT: Også kinoen på stedet er stengt. Foto: Tonje A. Lissandrin

Lissandrin merker effekten både for seg selv og sine tre barn, hvorav to er i skolealder.

– Absolutt alt er jo preget av dette. Skolene her har vært stengt i to uker og barna får instruksjoner hver dag via en app. Sportsaktiviteter som svømmehall, fotball og karate har vært avlyst. Barn og ungdom er hjemme. Gudstjenester blir livestreamet via YouTube. Hele livet har blitt digitalisert. Folk har sosial abstinens, for å si det sånn, forteller Lissandrin over telefon torsdag.

Hun beskriver at de bor i et turistområde, og at hun har hørt mange klage over den økonomiske slagsiden for distriktet.

– Men det er jo helt nødvendig, sier hun.

KARANTENE: Militæret har passet på at byen Vo har vært isolert. Disse er fotografert 24. februar. Foto: MARCO SABADIN / AFP

– Det er ganske unntakstilstand

Nordmannen skryter av hvordan myndighetene har håndtert viruset i Italia.

– Fredag 21. februar satt vi her og feiret en anledning med et glass prosecco. Så kom det en ekstraordinær nyhetssending der presidenten melder at en eldre mann i nærheten her har dødd av viruset. Da hadde man ikke hørt om tilfeller i Italia før, beskriver Lissandrin.

Hun er utdannet biolog med hovedfag i immunologi, og jobbet med immunologisk forskning i USA og Sveits før hun flyttet til Italia. Nå er hun forfatter.

Corona-viruset skaper frykt verden over, men hvordan påvirker det egentlig kroppen din?

Torsdag ettermiddag melder Lissandrin at hun nettopp har fått vite at alle i Vò fredag skal testes for viruset for annen gang, etter to uker i isolasjon. Hun sier det er i regi av en studie ved Universitetet i Padua som angivelig er den første i verden hvor man måler effekten av coronaviruset i en avgrenset befolkningsgruppe over tid.

– Hvordan vil du beskrive stemningen?

– Det er ganske unntakstilstand. Om man går ut, steriliser man hendene sine med antibak og alkohol. Vi har fått beskjed om å holde oss to meter unna andre mennesker, det er ikke lov å håndhilse eller kysse på kinnet slik italienerne hilser. Ingenting skremmer italienere vekk fra kaffebarene, men de må få servering ved bordet, ikke over disken. I noen dager var det litt panikk med tanke på hamstring av mat, men det har roet seg etter at regionen og presidenten garanterte forsyning i hele perioden, sier hun.

STENG: Dette bildet tok Tonje i Vò Vecchio kort tid før karantenen ble igangsatt. Foto: Tonje A. Lissandrin

Innfører nye strenge tiltak

Myndighetene i Italia bestemte seg natt til søndag for å innføre strenge tiltak for å bekjempe coronaviruset i store deler av Nord-Italia. Tiltakene trer i kraft «om noen timer» sa statsminister Giuseppe Conte på en pressekonferanse sent lørdag kveld.

Det innføres to typer tiltak. Tiltak i områder innenfor «sikkerhetssonen» og tiltak for hele Italia.

Ifølge avisen Corriere della Sera er dette noen av tiltakene i «sikkerhetssonen»:

Man kan kun forlate «sikkerhetssonen» dersomd et er et nødstilfelle

Man kan bevege seg innenfor «sikkerhetssonen», men personer i karantene må holde seg inne

Personer med høyere feber enn 37,5 blir sterkt anbefalt å holde seg hjemme, og begrense all sosial kontakt.

Stenge skoler, treningssentre og museer

Offentlige arrangementer avlyses eller utsettes

Barer og restauranter får begrenset åpningstid, og man må holde en sikkerhetsavstand på én meter.

Tiltakene vil gjelde for hele regionen Lombardia, samt blant annet Parma, Piacenza, Modena, Venezia, Novara og Vercelli. Totalt 14 provinser i tillegg til regionen Lombardia er innenfor «sikkerhetssonen». Det bor rundt 10 millioner mennesker i regionen. I resten av landet innføres forebyggende tiltak.

– Det er ikke noe absolutt forbud mot å ferdes, men det blir redusert mobilitet, sier Conte på pressekonferansen ifølge avisen Corriere della Sera.

Totalt er minst 5800 mennesker smittet av viruset i Italia, og over 230 personer er bekreftet døde.

