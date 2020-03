BREV FRA DRONNINGEN: Dronning Elizabeth har sendt folket oppmuntrende ord under corona-pandemien. Her forlater hun Buckingham Palace for å distansere seg fra smittefaren. Foto: Aaron Chown / PA

Dronning Elizabeth med beskjed til folket

Dronning Elizabeth av Storbritannia skriver torsdag i en beskjed til folket at kongefamilien er klare for å bekjempe corona-krisen.

I brevet uttrykker dronningen sin takknemlighet overfor engasjementet til blant annet forskere og helsetjenesten. Dronningen understreker at det nå også er en tid for å bidra på et individuelt nivå.

I denne tiden blir vi bedt om å endre hverdagsrutinene våre for samfunnets beste, og for å beskytte de mest sårbare, skriver hun.

93-åringen ankom Windsor i dag sammen med prins Philip.

MOTIVERENDE ORD: Dronning Elizabeth og kongefamilien er klare for å bidra i kampen mot pandemien. Foto: Skjermdump

I brevet skriver dronningen videre at det nå blir viktig for mange å finne nye måter å holde kontakten på, og passe på at våre kjære er trygge.

«I am certain we are up to that challange. You can assure that my familiy and I stand ready to play our part», er Dronning Elizabeths avsluttende ord til folket.

Det er ifølge VGs oversikt registrert 2644 bekreftede smittetilfeller av corona i Storbritannia, og 128 personer skal være døde som følge av viruset.

Publisert: 19.03.20 kl. 21:03

