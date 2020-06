STOCKHOLMSVECKAN: Under Stockholmsveckan slipper utestedet Kallis inn nesten 2000 gjester hver dag. Bildet er fra 2009. Coronarestriksjoner gjør at folk ikke kan feste like tett i år. Foto: Anna-Lena Mattsson / DN / TT / TT NYHETSBYRÅN

Gotland klar for sommerturister: – Risikerer smitteoppblomstring

En uke hvert år mer enn dobles folketallet på Gotland. Titusenvis av mennesker kommer til øya for å feste, de fleste fra coronavirusets episentrum i Sverige.

Gotland er en populær ferieøy for nordmenn. Hvert år besøker åtte til ti tusen nordmenn øya i Østersjøen, ifølge regiondirektør på Gotland Peter Lindvall. Etter at den norske regjeringen har åpnet for at nordmenn kan reise til Gotland, som det eneste stedet i Sverige, er det ikke utenkelig at flere «norrbagger» enn vanlig vil legge sommerferien hit.

Gotland er en av regionene i Sverige som er minst rammet av coronaviruset. Men det er også en populær feriedestinasjon. Spesielt pleier det å komme mange turister fra Stockholm, regionen i Sverige med høyest coronasmittetall.

POPULÆRT FERIESTED: Mange svensker legger sommerferien til Gotland. Foto: Jan Johannessen / Verdens Gang

Hvert år i uke 29 hvert år går den såkalte Stockholmsveckan (Stockholmsuken) av stabelen på Gotland, en uoffisiell partyuke som trekker folk fra hele Sverige, men spesielt fra Stockholm. Da strømmer tusenvis av stockholmere til Visby, Gotlands største by, for en uke med musikk, dans og sommerfest, gjerne til tidlig om morgenen. I år starter Stockholmsveckan mandag 13. juli.

Smittekilde

Gotland har like under 60.000 innbyggere, men under Stockholmsveckan dobles antallet mennesker på øya. Lindvall forventer ikke like mange turister i år, men dersom mange folk samles, skal det ikke mye til før smitten sprer seg.

– Det er nok ikke noe vi ville gjort her i Norge. Det høres litt rart ut at man samler episenteret for coronaviruset i Sverige til Gotland, sier Siri Forsmo, professor i samfunnsmedisin ved NTNU.

Dersom turistene vil strømme til Gotland som vanlig, frykter Forsmo at øya risiker et smitteutbrudd.

– Man risikerer en oppblomstring på Gotland i ukene etterpå, hvis stockholmerne har mye kontakt med lokalbefolkningen, sier hun.

Hun legger til at hvis mange nordmenn reiser til Gotland, er de en potensiell smittekilde for lokalbefolkningen.

– Det er reiseaktivitet som gjør at viruset sprer seg. Dersom alle hadde sittet stille hjemme, hadde det ikke vært noe problem. Det er reisende som tok med seg viruset til Norge og Sverige, sier Forsmo.

Slik ser det ut på utestedet Kallis en vanlig sommer:

Annerledes sommer

Gotland hadde bare 106 registrerte tilfeller av coronasmitte fredag, noe som ifølge Lindvall skyldes at turistene holdt seg hjemme hele våren. Men økonomien på Gotland er avhengig av turismen, og Lindvall vil derimot ikke råde stockholmerne til å holde seg hjemme i sommer.

– Vi ønsker at folk tar eget ansvar. At de følger helsemyndighetenes råd, viser hensyn og holder avstand, sier Lindvald til VG.

AVSTAND: I år må gjestene bestille bord for å komme inn på det populære utestedet Kallis. Foto: MR FRENCH

Han ønsker også norske turister velkommen til øya, så lenge de følger retningslinjene og tar ansvar.

Hvor mange turister som vil besøke Gotland i år er vanskelig å spå. De som reiser fra Stockholm har fått et ekstra reisealternativ i år. Fergeselskapet Tallink Silja har omdirigert flaggskipet sitt, «Silja Symphony», fra sin vanlige rute til Helsingfors, og satt den inn på strekningen Stockholm-Visby.

DJ-er og liveartister

Stockholmsveckan vil fortsatt gå av stabelen også i år, men ikke helt i samme format som tidligere.

– Det kommer ikke til å være samme type produkt. Gjestene må bestille bord eller solsang. Så vil det være DJ-er og liveartister, sier Kristian Acar, underholdningsansvarlig for utestedet Kallis.

FØLGER REGLENE: Kristian Acar sier at Kallis vil følge smittevernreglene strengt. Foto: MR FRENCH

Til vanlig fylles kalles opp med nesten 2000 mennesker per kveld under Stockholmsveckan, men i år blir det færre gjester. Utestedet vil ha 60 bord tilgjengelig, men er foreløpig ikke sikre på hvor mange personer de kan slippe inn totalt.

– Vi kommer til å følge restriksjonene strengt, sier Acar.

Publisert: 13.06.20 kl. 14:49

