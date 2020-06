I MEDVIND: Meningsmålingene ser meget bra ut for Joe Biden. Foto: AP

Vippestatene snur seg fra Trump: – Nå ser det lovende ut for Joe Biden

Selv ikke et oppsving i amerikansk økonomi vil hjelpe Donald Trump nå, tror USA-kjenner Svein Melby.

Oppdatert nå nettopp

I presidentvalget i 2016 vant Donald Trump med 306 valgmenn mot 232 for Hillary Clinton. Hvis Clinton hadde tatt 78.000 av stemmene som Trump fikk i Wisconsin og Florida, hadde hun gått seirende ut. 78.000 av totalt 128 millioner stemmesedler kunne altså ha vippet valget i motsatt favør.

Trumps håp om å få fire nye år, avhenger av at også det neste presidentvalget blir jevnt.

President Donald Trump har lenge vært bookmakernes favoritt i 2020, men dette har nå snudd.

Ferske meningsmålinger tyder på at demokratenes sannsynlige kandidat, Joe Biden, vil gå til valget 3. november som favoritt mot den sittende presidenten, Donald Trump.

Biden leder nemlig i flere vippestater som Trump vant i 2016: Florida, Michigan, Wisconsin, Ohio og Arizona. Trump er heller ikke i posisjon til å vinne noen av de delstatene han tapte i 2016. Hvis han skal bli værende i Det hvite hus, trenger han derfor å holde på de delstatene han vant sist.

Det betyr at han må snu trenden i de nevne vippestatene.

– Trump har sørget for det selv

– Nå ser det lovende ut for Biden. Trump har sørget for det selv, gjennom håndteringen av coronaviruset pluss politidrapet i Minneapolis og protestene etterpå, med trusselen om militærmakt, og disse generalene som har filleristet ham. Alt dette har i sum fått meningsmålingene til å gå nedover, sier Svein Melby til VG.

Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, med USA som spesialfelt.

– Min tese har hele tiden vært at det er spørsmålet om mobilisering på valgdagen som er det springende punktet her. Velgergrunnlaget til Trump har vært solid på litt over 40 prosent hele tiden, men det har vært like solid motstand på over 50 prosent. Så det er et spørsmål om å møte opp på valgdagen. Trump har ikke nok støtte til å vinne hvis motstanderen mobiliserer på valgdagen.

Trumps håndtering av rasisme-opprøret ser ut til å ha skapt en temperatur hos minoriteter og svarte som Biden tjener på, tror Melby.

– Det kan være avgjørende for den mobiliseringen som Biden trenger for å vinne valget.

FORSKER: Svein Melby.

Selv Texas er i spill

Målingene tyder på at velgere i fem vippestater snur ryggen til Trump:

I Michigan leder Biden med 53 prosent mot 42 for Trump ( EPIC-MRA ). Dette er nesten en dobling av ledelsen i januar, da Biden ledet med seks prosentpoeng.

I Wisconsin leder Biden med 49 prosent mot 40 for Trump ( Fox News ).

I Ohio leder Biden med 45 prosent mot 43 for Trump ( Fox News ).

I Florida leder Biden med 48 prosent mot 45 for Trump ( CNBC/Change Research ). Dette er en meget viktig vippestat, med 29 valgmenn i spill. Trump slo Clinton med 49 mot 47,8 prosentpoeng her i 2016.

I Arizona leder Biden med 46 prosent mot 42 for Trump ( Fox News ). Denne delstaten vant Trump overlegent i 2016, med 49 mot 45,5 poeng.

Selv i Texas, som normalt er en trygg havn for republikanerne, ligger det nå an til et spennende løp. I målingen til Quinnipiac 3. juni leder Trump bare med 44 mot 43 prosentpoeng. Her får vinneren 38 valgmenn, som vil være til stor hjelp på ferden mot de 270 som skal til for å vinne presidentvalget.

Donald Trump vant alle disse delstatene i 2016.

Utgangspunktet er enkelt:

Hvis Trump vinner alle delstater han vant i 2016, bortsett fra Florida og én av Arizona, Michigan, Ohio eller Wisconsin, taper han presidentvalget.

Hvis Trump vinner alle delstater han vant i 2016, bortsett fra Texas, taper han presidentvalget.

Og nå ligger han altså an til å tape i Florida, Michigan, Wisconsin, Ohio og Arizona. Hvis dette skjer, samtidig som de øvrige delstatene ender som sist, havner Donald Trump på 222 valgmenn og Joe Biden på 316.

Stabil tilstand

Trump har en annen stor ulempe: Det er enda flere amerikanere som misliker han sterkt enn det er amerikanere som liker ham meget godt.

– Jeg så en måling hvor 47 eller 48 prosent sier at det kommer aldri på tale å stemme på Trump. Da ligger du dårlig an, poengterer Melby.

– Denne stabiliteten, denne kompakte støtten og denne kompakte motstanden, flytter ikke noe særlig på seg. Da hjelper det ikke om du får en opptur i amerikansk økonomi eller ledigheten. Det har vært det sterke kortet til Trump at han har levert på økonomi, men det har ikke gitt ham en uttelling på meningsmålingene, slik det normalt ville gjort.

Ifølge Melby kunne en mindre kontroversiell president ha kommet opp på 60-tallet i oppslutning med den økonomiske veksten USA så under Trumps tre første år.

– Derfor har jeg den tesen at dette forholdet for og mot Trump har låst seg fast. Det er fryktelig vanskelig å få flyttet på det.

Usikkerhetsmomentet Biden

Men det er ennå lenge til presidentvalget. Mye kan skje i løpet av de neste fem månedene.

– Det er en evighet, konstaterer Melby.

– Hvis det normaliserer seg og kandidatene kan begynne å dra rundt, er det alltid en risiko for at Biden kommer til å si noe rart. Det tror jeg er nesten garantert. Det ligger et usikkerhetsmoment der.

– Det som må være Trumps strategi, må være å gjøre noe sånn at støtten til Biden blir frynsete. Biden er antagelig det beste kortet han har å spille på. Og det kan ligge en usikkerhet der. Biden er ikke den sterkeste kandidaten jeg har sett de siste tiårene. Hadde Barack Obama vært kandidat nå, kunne vi nok konkludert allerede nå, mener Melby.

I 2016 viste meningsmålingene seg å være unøyaktige, fordi metodikken til instituttene ikke tok høyde for Trumps evne til å mobilisere amerikanere som normalt ikke stemmer ved presidentvalg. I tillegg var kanskje ikke alle respondentene ærlige om at de ville stemme på en så kontroversiell kandidat.

— Nå tror jeg vel at målingsinstituttene har 2016 bak seg, og at risikoen er blitt mindre, men det kan hende at det fortsatt er litt belastende å si at du vil stemme på Trump, sier Svein Melby.

Publisert: 09.06.20 kl. 07:12 Oppdatert: 09.06.20 kl. 15:29

