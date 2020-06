STOR DEMONSTRASJON: Allerede fra tidlig på dagen begynte demonstrantene å gå fra Capitol-bygningen mot Det hvite hus. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Venter rekordstor demonstrasjon i Washington – samles foran Det hvite hus

For niende dag på rad er det massive demonstrasjoner i Washington. Lørdag kveld venter myndighetene det høyeste oppmøtet hittil.

Nå nettopp

Før demonstrasjonen lørdag ventet myndighetene i Washington rekordhøyt oppmøte. Militærminister Ryan McCarthy fortalte at de ventet mellom 100.000 og 200.000 mennesker i demonstrasjonene, skriver ABC. Politiet mente demonstrasjonen kunne bli Washingtons største i historien.

– Vi har mye offentlig informasjon som tilsier at demonstrasjonene lørdag kan bli en av de største vi noensinne har hatt i byen, sa politimester Peter Newsham, ifølge BBC.

Byen har vært stengt for biltrafikk gjennom store deler av sentrum, og nasjonalgarden har flyttet seg inn foran Det hvite hus i påvente av det store oppmøtet.

NASJONALGARDEN: Borgermesteren har bedt Trump fjerne nasjonalgarden fra byen, men lørdag var de likevel på plass. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Demonstrasjonene mot rasisme har spredd seg fra USA, og ut over store deler av verden i tiden som har gått siden George Floyd ble drept under en pågripelse. En politimann er nå siktet for forsettlig drap, og tre politimenn er siktet for medvirkning til forsettlig drap. I Washington har det til tider vært ampert mellom diverse lokale styrker og demonstrantene.

Det nådde sitt foreløpige toppunkt da fredfulle demonstranter ble jaget vekk fra området rundt Det hvite hus mandag. Føderale styrker brukte blant annet tåregass for å jage dem vekk, slik at president Donald Trump kunne gå til en kirke i området og la seg fotografere med en bibel.

Byens ordfører Muriel Bowser har denne uken kritisert Donald Trump for hvordan han har behandlet demonstrantene i byen, skriver BBC. Bowser har bedt Trump trekke tilbake nasjonalgarden fra byen, og overlate jobben til det lokale politiet.

Denne uken valgte Bowser å male hele gaten som går i retning Det hvite hus med setningen «Black Lives Matter». Samtidig ga hun plassen foran Det hvite hus et nytt navn: «Black Lives Matter Plaza», til støtte for demonstrantene.









MALTE GATEN: Slik ser 16th street i Washington ut etter at borgemester Muriel Bowser besluttet å male gaten med ordene «Black Lives Matter», til støtte for demonstrantene.

Washington Post skriver at gaten og Black Lives Matter Plaza lørdag kveld har blitt demonstrasjonens sentrum, hvor de aller fleste demonstrantene har samlet seg. Avisen skriver at det tidligere på dagen var oppdelt i flere separate demonstrasjoner rundt om i Washington, men omtaler nå Black Lives Matter Plaza som «episenteret for aktiviteten».

Publisert: 06.06.20 kl. 23:37

