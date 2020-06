BARRIERE: Candace Ladd (35) demonstrerer for å sikre en bedre fremtid for datteren Raelyn Hearn (13). Hun mener presidenten har gjerdet seg inne i håp om at rasisme-demonstrasjonene skal gå over av seg selv - men nekter å la det skje. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rekordstor demonstrasjon i Washington: – Denne gangen tar det ikke slutt

WASHINGTON (VG): Demonstrasjonene etter George Floyds død avtar på ingen måte selv om de nå er inne i sin niende dag. I Washington er oppmøtet rekordstort, og demonstrantene sier de ikke vil la presidenten ignorere problemet til det går bort.

Et høyt metallgjerde er satt opp rundt Det hvite hus i forbindelse med lørdagens demonstrasjoner. Området rund presidentboligen er også tungt bevoktet av nasjonalgarden.

Inne i bygget sitter USAs president Donald Trump, som ifølge nyhetsbyrået AP ikke har noen arrangementer på kalenderen sin i dag. Via Twitter har han gitt en kort og enkel beskjed til demonstranter og politi:

– LOV OG ORDEN!

GIR SEG IKKE: For niende dag på rad har tusenvis samlet seg i Washington og andre storbyer i USA for å demonstrere etter George Floyds død. Foto: Thomas Nilsson / VG

Like utenfor metallgjerdet treffer VG på Candace Ladd (35), en av titusener av demonstranter som har samlet seg til det som beskrives som den største «Black Lives Matter»-demonstrasjonen hittil.

Hun sier metallgjerdet er mer ruvende i virkeligheten enn på TV.

– En ting er å se det på avstand, men når du står her merker du hvor høyt det virkelig er, sier hun, og trekker pusten gjennom ansiktsmasken hun har på seg.

Ladd mener gjerdet er en god illustrasjon på hvordan presidenten har håndtert protestene.

– Han har satt opp en barriere mot folket. Han gjerder seg inn og håper dette går over av seg selv. Men han må forstå at rasisme er en sykdom som har pågått i landet vårt i mange år. Du kan ikke ignorere en sykdom, sier hun.

Med seg har 35-åringen ektemannen sin og yngstedatteren Raelyn Hearn (13). Sistnevnte er grunnen til at hun velger å demonstrere.

– Hun er fremtiden, og jeg vil at hun skal se dette. Hvor vakkert det er å se folk i alle farger samlet og forent i samme sak, slik det burde være hver dag og hvert sekund. Jeg vil at hun skal vokse opp og kunne si til sine barn og barnebarn en dag at hun var med på dette, sier Ladd.

– Kommer til å fortsette

Ni dager har gått uten at protestene ser ut til å gi seg. I stedet har de spredd seg videre til en rekke andre land, med blant annet omfattende demonstrasjoner i de europeiske storbyene London og Paris lørdag. I Norge har det vært store demonstrasjoner både i Oslo og Stavanger.

Ladd sier det er inspirerende å se støtten fra andre land.

– Det viser hvor viktig dette er. Dette er første gang det har vært så mange land, så mange forskjellige samfunn og folkeslag, som samtidig roper at svartes liv betyr noe. Dette er den største sivilrettsbevegelsen siden 60-tallet, sier hun.

NASJONALGARDEN: Borgermesteren har bedt Trump fjerne nasjonalgarden fra byen, men lørdag var de likevel på plass. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

George Floyd er ikke den første afrikansk-amerikanske mannen som har dødd etter overdreven maktbruk fra politiet. Dødsfallene til Eric Garner, Michael Brown, Alton Sterling, Philando Castile og Breonna Taylor utløste alle demonstrasjoner i amerikanske storbyer.

Denne gangen er det imidlertid noe spesielt, mener Ladd.

– Det har vært drap, det har vært protester, folk blir sinte og så har det gått over. Vi har hatt alle disse hashtagene. Men denne gangen er det annerledes. Når du ser noen ligge på bakken i ni minutter med kneet til en politimann på nakken. Du ser han rope på sin mor. Han sier han ikke kan puste. Han blir behandlet som et dyr, sier hun.

– Han ble drept offentlig, i dagslys, og politifolkene ser ikke ut til å ha kunne brydd seg mindre om at de tar en annens liv. Jeg tror dette er katalysatoren. Dette kommer til å fortsette, sier 35-åringen.

Kan være største noensinne

Det er ikke bare rundt Det hvite hus folk er samlet. Demonstrasjoner pågår i nesten hele byen, blant annet U Street-korridoren, ved Lincoln-statuen, Freedom Plaza og Capitol hill. Lafayette Square ser også igjen ut til å bli et episenter.

Myndighetene i Washington ventet rekordhøyt oppmøte. Militærminister Ryan McCarthy fortalte at de ventet mellom 100.000 og 200.000 mennesker i demonstrasjonene, skriver ABC.

Politiet mente demonstrasjonen kunne bli Washingtons største i historien, uansett slag.

– Vi har mye offentlig informasjon som tilsier at demonstrasjonene lørdag kan bli en av de største vi noensinne har hatt i byen, sa politimester Peter Newsham, ifølge BBC.

Demonstrasjonene mot rasisme pågår også i en rekke andre storbyer i kjølvannet av at George Floyd ble drept under en pågripelse. En politimann er nå siktet for forsettlig drap, og tre politimenn er siktet for medvirkning til forsettlig drap. I Washington har det til tider vært ampert mellom diverse lokale styrker og demonstrantene.

Ordfører kritiserte Trump

Det nådde sitt foreløpige toppunkt da fredfulle demonstranter ble jaget vekk fra området rundt Det hvite hus mandag. Føderale styrker brukte blant annet tåregass for å jage dem vekk, slik at president Donald Trump kunne gå til en kirke i området og la seg fotografere med en bibel.

Byens ordfører Muriel Bowser har denne uken kritisert Donald Trump for hvordan han har behandlet demonstrantene i byen, skriver BBC. Bowser har bedt Trump trekke tilbake nasjonalgarden fra byen, og overlate jobben til det lokale politiet.

Denne uken valgte Bowser å male hele gaten som går i retning Det hvite hus med setningen «Black Lives Matter». Samtidig ga hun plassen foran Det hvite hus et nytt navn: «Black Lives Matter Plaza», til støtte for demonstrantene.









MALTE GATEN: Slik ser 16th street i Washington ut etter at borgemester Muriel Bowser besluttet å male gaten med ordene «Black Lives Matter», til støtte for demonstrantene.

Demonstranter AP har snakket med hyller Bowser og ropte tilnavnet «Visepresident Bowser» til henne i det hun passerte dem tidligere lørdag.

Art Lindy, en 56 år gammel bygningsarbeider, sier til nyhetsbyrået at han er fornøyd med måten hun har svart Trump på.

– Hun har gjort en fantastisk jobb med å stå imot den føderale makten, sier han.

