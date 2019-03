MYSTERIUM: Spedbarnet er begravet ved Kungsängens kirke. 17 år etter hun ble drept har politiet nye spor i saken. Foto: Mattias Carlsson

På gravsteinen står det «ukjent jente» – nå har politiet nye spor om hvem som drepte henne

17 år etter spedbarnet ble funnet drept utendørs er identiteten fortsatt et mysterium, likeså hvem som drepte henne. Nå har politiet et bilde på den mistenkte i saken

Rett før julaften i 2002 fant to turgåere et dødt spedbarn like ved et boligområde i Kungsängen, nordvest for Stockholm.

Den lille jenta var kvalt, og ble funnet innpakket i et hvitt laken ved en gangtunnel.

Etterforskningen avdekket at det etter all sannsynlighet var moren som hadde drept barnet sitt. Saken har vært et mysterium for politiet i årevis, som ikke har lyktes i å få finne ut hvem den lille jenta var, ei heller hvem som drepte henne.

Et par ble senere arrestert i saken, mistenkt for å være foreldrene, men en DNA-test viste at dette ikke stemte.

I 2004 ble et nytt babylik funnet ved en gangvei bare kilometer unna der spedbarnet hadde blitt funnet to år tidligere. Politiet utførte DNA-testing, og fryktet at barnet tilhørte kvinnen som skal ha drept sin nyfødte datter i 2002.

Ny DNA-teknikk

Ved hjelp av en ny DNA-teknikk skal politiet nå ha nye spor i saken om hvem som drepte spedbarnet som ble funnet ved en gangtunnel i Kungsängen.

Politiet går ut med et fantombilde av kvinnen som er mistenkt for mordet.

MISTENKT: Sånn skal kvinnen ha sett ut i 2002, da mistenkte skal ha vært rundt 25 år gammel. Foto: PARAGON NANOLABS

– Ved hjelp av DNA som ble funnet på forbrytelsesstedet har vi laget et fantombilde på hvordan kvinnen kan ha sett ut som 25-åring, sier politimann Mats Pettersson til svenske Aftonbladet.

Pettersson påpeker at DNAet som ble funnet på stedet ikke er spedbarnets eget, men at det trolig stammer fra barnets mor eller en nær slektning av moren.

Politiet påpeker at metoden med fantomtegninger ikke er som et fotografi, og at det handler om sannsynligheter.

– Det kan hende vedkommende ikke ser sånn ut, men at personen har visse likheter med fantomtegningen. Hårfargen kan være forandret og selve frisyren vet vi ingenting om, men dette er en antagelse av hvordan mistenkt i saken ser ut, sier Pettersson.

22.03.19 04:29