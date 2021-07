KAMP MOT FLAMMENE: Store brannmannskap er satt i sving for å bekjempe skogbranner i områdene rundt Markleeville. Foto: Noah Berger / AP

Sykkelritt i California avlyst – kan bli nok en rekordsesong for skogbranner

I det nordlige California måtte et større sykkelritt brått avlyses som følge av en skogbrann ute av kontroll.

Av Hanna Jarstø Ervik

I det nordlige California er en fjellbyen Markleeville beordret evakuert og ekstremsykkelrittet Death Ride kansellert som følge av en rask voksende skogbrann, det melder USAtoday.

Flere tusen deltagere og tilskuere måtte lørdag forlate området etter at brannkomplekset kalt Tamarack fire økte fra rundt 2 000 kvadratmeter fredag til nærmere 27.000 kvadratmeter søndag.

En familie som campet i området fortalte at de hadde sett røyken utvikle seg de siste dagene, men at de likevel ble overrasket over hvor raskt brannen eskalerte.

– Det skjedde så fort. Vi forlot teltet, hengekøyene og noe mat, men fikk tak i de fleste tingene, før vi dyttet barna inn i bilen og kjørte av gårde, sa en av dem til USAtoday.

Skogbrannen i California har så langt i år brent ned områder over dobbelt så store som dem som var rammet på samme tidspunkt i fjor. Det er dermed en reell mulighet for at det blir nok en rekordsesong for skogbranner i delstaten, skriver LA Times.

– Vi må rett og slett vente og se hva moder jord finner på, sier talsperson Lynne Tolmachoff for delstatens brannvesen.

Brannene i 2020 rammet rekordstore områder i California. Røykutviklingen fra disse og andre branner kunne sees fra verdensrommet.

Klimaendringene merkes allerede godt på USAs vestkyst, som har blitt mye tørrere og varmere de siste 30 årene. Regionen er nå rammet av ekstremtørke og hetebølger, noe som gjør skogbrannene enda mer krevende å bekjempe.

California er ikke alene i være herjet av skogbranner. Søndag var det meldt om over 70 aktive, store branner i 11 av USAs delstater, ifølge National Interagency Fire Center.

Den største brannen befinner seg i det sørlige Oregon og var i rask økning lørdag grunnet tørre og varme værforhold.

Det meldes også om kraftige storbranner i Russland, der Sakha republikken er spesielt utsatt. I Sakha er det nå erklært unntakstilstand og folk oppfordres til å ha på beskyttelsesutstyr og passe på så ikke giftig røyk trenger inn i husene