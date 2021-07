EID: Iranere kjøper offerdyr i anledning Eid al-Adha på et marked i Tehran. Landet herjes for tiden av både rekordsmitte og den verste tørkeperioden på 50 år. Foto: AFP

Eid al-Adha i Iran: Lockdown, rekordsmitte og fatale protester

I juli har Iran har registrert over 200 daglige coronarelaterte dødsfall. Samtidig pågår den verste tørken i landet på 50 år.

Av Pernille Solheim

Stengte butikker, kinoer, banker og kontorer. En femte smittebølge har tvunget iranske myndigheter til å stenge ned Tehran og naboprovinsen Alborz – dagen før den muslimske høytiden Eid-al-Adha.

Tirsdag registrerte landet 27.444 nye smittetilfeller. Det er det høyeste antallet registrert på én dag i Iran. Smitteøkningen antas å komme av deltavarianten, som nå regnes som den dominerende varianten i landet.

Halvparten av coronarelaterte dødsfall i juli er registrert i hovedstaden Tehran.

Under årets feiring av Eid al-Adha er alle religiøse og kulturelle arrangementer i Tehran forbudt. Politiet har blokkert veier som leder nordover til populære feriesteder for å forhindre at smitte sprer seg fra den hardt rammede hovedstaden.

Feiringen og de to påfølgende fridagene medfører vanligvis reising for millioner av iranere.

Voldsomme protester mot vannmangel

Samtidig som myndighetene forsøker å stoppe spredningen av deltaviruset, står Iran overfor den verste tørken på landet har opplevd på 50 år. I Khuzestan-provinsen i det sørvestige Iran har det pågått protester mot vannmangel i flere dager.

Minst to personer skal være drept i demonstrasjonene, ifølge Reuters.

Folk i Tehran har også tatt til gatene, med slagord som «ned med den islamske republikken».

Opprørspoliti har vært satt inn mot demonstrantene.

BØNN: Kvinner ber i en park i det sørlige Tehran tirsdag. Foto: Vahid Salemi / AP

Mislykket nedstengning

Også tidligere denne måneden gjorde myndighetene et forsøk på å erklære Tehran som rød sone, hvilket innebar at bare essensielle virksomheter fikk holde åpent.

Likevel fortsatte livet mer eller mindre som normalt i hovedstaden.

Ifølge Al Jazeera har andelen iranere som følger smittevernråd som å holde avstand og bruke munnbind, falt fra 70 prosent til under 50 prosent siden juni.

Den antas at de avslappede holdningene til smittevern blant folk til dels kommer av at myndighetene er svekket av en skrantende økonomi som følge av pandemien og de USA-ledede sanksjonene mot landet. Også sviktende lokal ledelse utpekes som en mulig årsak.

Ifølge VGs oversikt er kun 2,7 prosent av Irans befolkning fullvaksinert.