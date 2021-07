LIKHUNDER: Letemannskapene søker ikke lenge etter overlevende i Pepinster i Belgia. Foto: JOHN THYS / AFP

Søker etter omkomne i Belgia: − Det ser ut som etter tsunamien i 2004

Letemannskaper jobber i nesten 30 grader for å finne savnede etter flommen i Belgia. – Den sterke lukten bidrar til at vi kan finne omkomne fortere, sier lederen for søket Alain Remue.

Av Yasmin Sfrintzeris

Med likhunder søker belgisk politi etter savnede i flomområdene i Øst-Belgia. I de hardt rammede kommunen Pepinster i Liège er det ikke lenger håp om å finne overlevende.

31 personer er funnet omkommet etter flommen - med unntak av to er alle identifisert. 116 personer er nå meldt savnet – opp fra 70 savnede i går.

Alain Remue leder Belgias ekspertgruppe for savnede personer i det føderale politiet. Gruppen ble opprettet i forbindelse med Dutroux-saken i 2001 og jobber med å spore opp personer i savnetsaker.

– Det er pågår ikke lenger redningsarbeid, men har gått over til søk etter omkomne. Vi frykter at vi ikke lenger finner folk i live, sier han til VG.

PREGET: Alain Remue leder Belgias ekspertgruppe for savnede personer i det føderale politiet. Han blir tom for ord når han skal beskrive scenene i Pepinster. Foto: Jonas Roosens / Belga via ZUMA Press

– Ser ut som tsunamien

Søket konsentrerer seg i den hardt rammede kommunen Pepinster i Liège og langs elven Ourthe.

– Det ser ut som etter tsunamien i 2004, sier Remue.

Han understreker at han ikke var til stede etter tsunamien i Indiahavet, men at situasjonen i Belgia nå ligner på budene fra Thailand.

– Da jeg selv var i Pepinster ... du mangler ord. Det er et krigsområde. Alt er tatt av vannet med stor kraft, flere meter høyt, sier han.

Fotoalbum og leker ligger strødd i gatene – og flere av gatene og husene er totalskadet.

– Hele liv er skylt bort. Når du ser hvordan folk på gaten rydder ... alt er ødelagt. Det er døde kyllinger, hunder og andre dyr. Vannet har ikke spart noe eller noen, sier Remue.

Madeline Brasseur, Paul Brasseur og sønnen Samuel fikk hjemmet sitt ødelagt i flommen. Foto: YVES HERMAN / X00380

Kan finne lik fortere

Redningsarbeidet og søket etter savnede har vært svært krevende og på enkelte steder har vannet ikke trukket seg helt tilbake ennå.

Søppel, vrakrester, løse kabler, bilvrak og bygninger som er i ferd med å rase, gjør arbeidet svært utfordrende.

– Og under alt det, kan det ligge omkomne. Vi fjerner alt systematisk, sier Remue.

De siste dagene har temperaturene steget til opp mot 30 grader – og vil fortsette å gjøre det denne uken. Selv om det blir lange og varme dager for letemannskapene, kan det være en fordel:

– Varmen gjør at kroppene brytes ned fortere. Den sterke lukten bidrar til at vi kan finne omkomne fortere, sier Remue.

Men fordi det samme skjer med døde dyr, kan det føre til en ny epidemiologisk situasjon som kan gjøre arbeidet med krevende.

– Vi må være veldig forsiktige.

Noen vil aldri bli funnet

De omkomne er funnet på ulike steder. De fleste i sentrum av Pepinster, men også ved campingplassen som ble slukt av vannmassene.

Senest mandag søkte redningsmannskapene etter savnede som kunne være i live. Lørdag kveld kunne vitner fortelle om rop om hjelp fra vrakrestene, ifølge Het Nieuwsblad.

– Det var ingen positive resultater etter søket i går. Det er et enormt stort område og vannet har vært overalt. Vi må regne med å finne omkomne på alle steder vannet har vært, sier Remue.

Han understreker at omkomne kan ha blitt ført langt unna av vannmassene. Dersom noen har havnet i elven Maas, kan de allerede ha havnet over landegrensen i Nederland.

– Vi jobber med likhunder, politi og frivillige letemannskaper. Så fort en av hundene markerer, blir området sjekket. Vi forsøker å fjerne så mye vrakrester som mulig, men har foreløpig ikke funnet noen under vrakrester, sier Remue.

Men dette er bare begynnelsen.

– Dette vil vare i uker og uker. Helt ærlig, så håper jeg at vi kan snevre inn listen over savnede. At vi får kontaktet flere av de 116 og kan stryke dem fra listen, sier han og fortsetter:

– Men si at omkring 70 personer faktisk er savnet og omkommet – det er bare et anslag. Av erfaring må vi regne med at enkelte aldri blir funnet. Det viktigste for oss er å gi svar til alle som savner sine familiemedlemmer, men det kan vi ikke garantere, sier han.