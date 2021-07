SMITTET: Snøloaparden Ramil er smittet av Corona. Foto: San Diego Zoo Wildlife Alliance

Snøleopard testet positivt for corona

San Diego Zoo stenger snølopard-habitatet for besøkende.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det startet med at dyrepasserne merket at den ni år gamle han snøloparden Ramil hadde hoste og rennende nese. Deretter tok de tester av ham, skriver New York Post.

Nå er snøleoparden satt i karantene med en annen snøloepard, og to amurleoparder, som han deler habitat med og som trolig også er smittet. Det er fortsatt usikkert hvordan snøleoparden er blitt smittet av viruset. Han blir overvåket nøye av dyrepasserne og veterinærene i parken.

– Vårt vetrinærteam og spesialister på eksotiske dyr ved både San Diego Zoo og Safariparken har høy kompetanse, og er dedikerte til å sikre at våre eksotiske dyr har det bra, sier de til avisen.

Dyreparken opplyser til avisen at Kamil tross påvist smitte er i god form.

Parken har tidligere fått noen vaksinere mot corona tilpasset dyrene, men Kamil skal ikke ha vært vaksinert.

I januar i år ble flere gorillaer i parken smittet av corona. De skal nå være friskmeldt.