NY LOCKDOWN: Melbournes innbyggere gjør seg nå klare for nok en runde med nedstenging. Bildet er tatt den 5. august. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Deltautbrudd i Australia: Storbyer stenger ned

Australia kjemper for å slå ned flere utbrudd av den mer smittsomme deltavarianten.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sydney har det siste døgnet registrert fem dødsfall og 262 nye smittede. Det er ny rekord, ifølge Reuters. Millionbyen er nå inne i den syvende uken av en ni uker lang nedstenging.

Også delstaten Victoria stenger fra torsdag kveld ned i én uke som følge av åtte nye smittetilfeller som i liten grad kan spores til andre kjente tilfeller. Myndighetene har varslet at antall smittede vil øke i tiden fremover, da de nye tilfellene til sammen har over 3000 mulige nærkontakter, skriver CNN.

– Ingenting av dette er valgfritt. Dette er en nedstengning, og den vil bli håndhevet med de beste hensikter for å få ned antallet tilfeller igjen, sier Victorias delstatsguvernør Daniel Andrews ifølge Reuters.

– Sprer seg med lynets hastighet

Nedstengningen i Victoria rammer også regionhovedstaden Melbourne, hjem til rundt fem millioner innbyggere.

Også Brisbane i delstaten Queensland har vært nedstengt siden 31. juli, og Australia vil dermed fra torsdag kveld ha alle sine tre mest folkerike byer under strenge tiltak.

Ifølge Andrews er den planlagte nedstengningen i Victoria det eneste alternativet dersom man vil unngå å stenge ned over lengre tid frem mot jul.

– Deltavarianten sprer seg med lynets hastighet og når du har fått tak i folk, har de allerede rukket å smitte personene de bor med, kollegaer på jobb og andre personer de tilbringer tid med, sier han ifølge den australske avisen 9news.

FÅR HJELP AV MILITÆRET: Politi til hest patruljerer Sydneys populære Bondi Beach den 28. juni. Denne uken har politiet fått forsterkninger fra militæret for å opprettholde byens strenge restriksjoner. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Militæret satt inn

Sydney i delstaten New South Wales er enda hardere rammet. Siden midten av juni har millionbyen registrert over 3000 smittetilfeller og 13 dødsfall, ifølge Reuters.

Myndighetene innførte denne uken enda strengere restriksjoner i de hardt rammede forstedene, noe som inkluderer tiltak som obligatorisk testing og påbud om maske utendørs.

Militæret er også satt inn for å bistå politiet med å banke på dører for å sjekke at restriksjonene overholdes. Det militære personellet er ikke bevæpnet og bistår politiet – et tiltak som har skapt reaksjoner.

– De er et fattig og sårbart lokalsamfunn, og de fortjener ikke disse strenge restriksjonene eller disse utvidede og strenge tiltakene, sier borgermester Steve Christou i Cumberland.

Omkring 60 prosent av befolkningen i Cumberland er født utenfor Australia, ifølge Reuters.

Lav vaksinasjonsgrad

Australia har så langt i pandemien klart seg relativt bra, med 35.200 registrerte tilfeller og 932 dødsfall. Landet sliter imidlertid med å få fortgang i vaksineringen.

Godt under 20 prosent av befolkning er fullvaksinerte, noe som ifølge New York Times gjennomgang av vaksinasjonsgraden i ulike land er lavere enn i land som Russland, Colombia og Kasakhstan. Andelen som har fått første dose er også lav, og de fleste av de dødsfallene den siste tiden skal være blant uvaksinerte.

Australia har vært gjennom en lang rekke lokale nedstengninger gjennom pandemien. Ifølge statsminister Scott Morrison vil slike nedstengninger bli mindre sannsynlig når rundt 70 prosent av befolkningen over 16 år er vaksinert. Dette målet forventer man å nå ved utgangen av året, skriver Reuters.

Statsministeren har vært i hardt vær som følge av den trege vaksineringen. En meningsmåling gjennomført i midten juli viser at en økende grad av befolkningen nå er misfornøyde med regjeringens pandemihåndtering, melder Reuters.