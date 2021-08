FORTVILT SITUASJON: Før pandemien drømte Migreldi Lara om å kjøpe et lite hus med hage, slik at hun etter hvert kunne begynne å sette av pengene til universitetsutdanning for de tre barna hennes på 6, 8 og 11. Nå vet hun ikke engang hvor familien skal bo den neste måneden. Foto: CAROLINE GUTMAN / New York Times

3,6 millioner amerikanere kan bli hjemløse: − Barna mine spør «Hvor skal vi sove?»

Etter at et midlertidig forbud mot å kaste ut leietagere utløp 31. juli, risikerer millioner av amerikanere å bli kastet ut hjemmefra de neste ukene. Trebarnsmoren Migreldi Lara (37) vet ikke hva hun skal gjøre.

Amerikanerne har pådratt seg gjeld på flere milliarder dollar i ubetalt husleie under pandemien, melder The New York Times. Det skyldes blant annet at mange har mistet jobben eller fått redusert arbeidstid.

– Myndighetene forstår ikke hvilken skade de påfører oss, sier en fortvilet Migreldi Lara (37) til avisen.

– Barna mine spør «Hvor skal vi sove?»

3,6 millioner amerikanere står i fare for å bli kastet ut av hjemmene sine, inkludert Lara og hennes tre barn.

Loven som beskyttet dem mot utkastelse under pandemien, gjaldt bare frem til 31. juli. Når husleien forfaller 1. august, må mange betale både neste måneds husleie og all tidligere ubetalt husleie.

Allerede mandag kan mange bli hjemløse.

Etter at Lara mistet salongjobben, har hun slitt økonomisk. Selv om hun har klart å betale tilbake noe av det hun skylder etter at hun fikk jobb i en fabrikk, skylder hun fremdeles 6000 dollar til utleier Roberto Jimenez.

Jimenez, som lenge støttet beskyttelsen av leietagerne, sier til avisen at han snart blir nødt til å kaste ut familien på fire.

Skuffet over Biden

400 milliarder dollar ble bevilget for å beskytte leietagere under pandemien. En stor andel av disse milliardene står fortsatt ubrukt.

Tidligere i sommer konstaterte Høyesterett at leietagerne kan kastes ut dersom Kongressen ikke vedtok noe annet innen loven utløp 31. juli. President Joe Biden ventet imidlertid til 29. juli med å be Kongressen om å handle, skriver CNN.

I Kongressen ble mange rystet over at Biden ikke ville utfordre høyesterettskjennelsen.

Cori Bush og flere andre progressive demokrater overnattet utenfor kongressbygningen i protest, og kritiserte egne partikolleger for manglende handling.

– Vi trodde Det hvite hus bestemte, sier demokraten Maxine Waters til CNN.

PROTESTERER: En undersøkelse i begynnelsen av juli tydet på at 3,6 millioner amerikanere risikerer å bli kastet ut fordi de ikke har klart å betale husleien. Her demonstrerer aktivister i Boston fredag med krav om at forbudet mot utkastelser blir forlenget. Foto: Michael Dwyer / AP

– Vi er få timer unna å en boligkrise som kunne vært avverget. Vi har verktøyene, og vi har pengene. Det vi trenger, er tid, sier senator Elizabeth Warren.

Majoritetsleder Nancy Pelosi uttalte fredag at det var for lite tid til å rekke å vedta noe før Kongressens faste augustferie.

Republikanere har lenge motsatt seg demokraters forsøk på å forlenge forbudet mot utkastelse til midten av oktober. Representantenes hus tok dermed sommerferie uten å forlenge utkastelsesforbudet.

Det kan få dramatiske følger for mange vanskeligstilte amerikanere.

Flere millioner lever i uvisshet

Også Terriana Clark risikerer å bli hjemløs. Hun bodde i bilen sin sammen med mannen og to stebarn store deler av fjoråret, før hun fikk seg en lærerjobb og en leilighet i Harvey i Louisiana.

Nå er 27-åringen igjen arbeidsledig og sliter med å betale leia, forteller hun til The New Orleans Advocate. Hun søkte om støtte fra et lokalt hjelpeprogram for fire måneder siden, men venter ennå på svar.

Lenger nord, i Michigan, ligger også Mary Hunt på etterskudd med leia på husvognen hun bor i. Hun kjører drosje for minstelønn, men har vært syk med covid-19. Hunt har allerede fått varsel om utkastelse og vet ikke hva hun skal gjøre, verken med sine eiendeler, eller sine fem katter og en hund.

– Hvis jeg mister denne boligen, så blir de med meg i bilen. Og folk kan tro at jeg er et dophue, men jeg gir ikke slipp på familien min, sier hun om kjæledyrene.

I Daytona Beach i Florida frykter Ronald Leonard at sheriffen når som helst banker på døra for å kaste ham ut.

- Jeg er et nervevrak. Hvis jeg ender på gata, kommer jeg ikke til å overleve, sier Leonard til CNN.