STAMGJESTER: Ekteparet Ola og Evelyn Hønsvik har vært på Daftø camping i 26 år, og lar seg ikke stoppe i år heller til tross for coronapandemien. Foto: Harald Henden, VG

Nordmenn på camping i Sverige: – Nesten ingen sjanse for å bli smittet

STRØMSTAD (VG) På Daftø camping har de tapt 75 prosent av inntekten etter innføringen av karantene for nordmenn som har vært i Sverige. Men ekteparet Ola og Evelyn Hønsvik holder fortsatt fortet i «Lille-Norge».

– Stig på. Vi skulle hatt en tepperens her, men det rakk vi ikke før corona, sier Ola Hønsvik til VG på vei inn i vognen.

Campingplassen på Daftø har han og kona Evelyn Hønsvik hatt i 26 år. En vanlig sommer ville det ha yret av liv rundt vognen, med sommerglade nordmenn på alle kanter, men i disse dager er det helt stille.

– Vi har ikke sett noen andre nordmenn. Det er en merkelig stemning her, sier Hønsvik.

Daftø Resort i Strømstad er en av Sveriges største campingplasser. Her har 370 sesonggjester fast plass, som koster opp mot 30.000 kroner i året, og av disse er 350 norske.

Området kalles «Lille-Norge», men akkurat nå er det bare de to pensjonistenes norske flagg som vaier ensomt bak vognen, i et hav av tomme vogner.

– Vi føler at når vi betaler så mye for plassen, så må vi bruke den, sier Evelyn Hønsvik.

Ekteparet kom til Daftø fra Askim for en uke siden, og har planer om å bli til ut i august. De synes det er verdt å ta karantenen etter oppholdet.

– Jeg har forståelse for karantenereglene. Men sånn som det er her i dag, er det nesten ingen sjanse for å bli smittet. Vi er jo bare oppe på butikken en snartur og der er det nesten ikke folk, sier Ola Hønsvik.

TOMT: Store områder på Daftø camping står tomme, og nesten ingen nordmenn er å finne i husvognene sine. Foto: Harald Henden, VG

Savner norske gjester

Daglig leder på Daftø Resort Lena Kempe forteller at de har tapt 75 prosent av inntektene sammenlignet med tidligere år.

– Vi ligger ikke veldig bra an, og har i prinsippet tapt hele våren. Vi har 250.000 gjestenetter her årlig, men mange av dem ligger naturlig nok i juni, juli og august, så det er liksom nå det gjelder, sier Kempe, som er tredjegenerasjon i den familieeide bedriften.

Totalt står nordmenn for 60 prosent av gjestenettene. Sesonggjestene med fast plass betaler uansett, men det er likevel påfallende at de norske gjestene ikke er her, sier Kempe.

TOMT: Daglig leder på Daftø camping Lena Kempe forteller at de har tapt 75 prosent av inntektene sammenlignet med tidligere år, og flesteparten av vognene bak henne står nå tomme. Foto: Harald Henden

– Det påvirker oss veldig, vi savner våre norske sesonggjester utrolig mye. Det er en kundegruppe som er stamgjester, og mange av dem har bodd her i mange år.

Kempe går gjennom Daftøs egen fornøyelsespark, som er stengt til over sommeren og nå minner mest om en spøkelsesby.

– Det kjennes trist når alt står stille, sier hun.

Området er fullt av håndsprit, pleksiglass og markeringer på bakken, og det er blitt satt inn begrensninger i aktiviteter over hele campingen.

STANS: Fornøyelsesparken i Daftø er stengt ut sommeren. – Det kjennes trist når alt står stille, sier daglig leder Lena Kempe.

– Mange år å reparere

Ifølge VGs oversikt er det tirsdag registrert totalt 73.061 smittetilfeller av coronaviruset i Sverige, og 5447 døde.

I regionen Västra Götaland, som Strömstad kommune er en del av, er det hittil blitt registrert 14.932 smittede, og 755 døde, ifølge tall fra svenske helsemyndigheter.

– Det er en ekstremt tøff situasjon. Tallene fra hele Sverige ser jo ille ut, men vi i Strømstad har vært lite rammet av corona i området, og følt oss som et trygt reisemål. Vi hadde håpet man kunne se på hvilke kommuner man kan reise til, og ikke bare på de store byene i Sverige.

FORLATT: Nordmenn står totalt for 60 prosent av gjestenettene på Daftø, men etter innføringen av karantene for nordmenn i Sverige, har gjestene nærmest uteblitt helt.

Kempe ser ikke på konkurs som et trolig utfall, og sier Daftø kommer til å klare seg gjennom året.

– Så får vi se hvor lenge det pågår. Vi har jo bygget en bedrift ut ifra de forutsetningene vi har hatt, og de endret seg plutselig. Det tar tid å forandre hvordan man jobber. Det går greit nå, men det er en ekstremt stor økonomisk påvirkning som kommer til å ta mange år å reparere.

Ikke redd

Ekteparet Hønsvik er ikke helt mutters alene i «Lille-Norge». Noen vogner nedenfor har Åse Helen Nordhagen vært i tre uker sammen med hunden Leo.

– Jeg er ikke redd for coronaviruset og smitte her. Jeg er mindre nær folk her enn jeg er hjemme, sier Nordhagen, som har reist fra Sognefjorden og fikk plass på Daftø camping for første gang i fjor.

– For alt vi vet kan Sverige ha gjort ting rett.

Leo hopper opp i sofaen og bjeffer mot en svensk familie med hund som passerer utenfor. Nordhagen synes de få som nå er på campingen, som stort sett er svensker, er flinke til å holde avstand.

– Før inviterte man kanskje folk inn, nå gjør man ikke det. Folk står på hver sin side og prater.

Nordhagen tar gjerne karantenen som følger med ferieturen.

– Man må bare akseptere at det er sånn nå. Jeg er ikke redd for å være her, men jeg ville aldri dratt til steder med mye smitte i Sverige.

EN AV FÅ: Åse Helen Nordhagen er en av få nordmenn som befinner seg på campingen denne sommeren, sammen med hunden Leo.

Tilbake i vognen til ekteparet fra Askim peker Ola Hønsvik ut døren i retning naboen noen vogner unna.

– De har vi kjent siden vi kom hit, men de er ikke her nå, sier kona, før mannen fortsetter.

– De sier de synes denne karantenen er veldig tøff, for da får de ikke se barnebarna, men jeg tror det er corona som gjør at de holder seg unna. Men det må de få gjøre som de vil med. Det kan hende det er vi som er dumme, og de som er lure.

Publisert: 07.07.20 kl. 21:27

