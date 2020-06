SITTENDE PRESIDENT: Andrzej Duda er alliert med det styrende Lov og rettferdighetspartiet. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Mot seier i første runde for sittende president Duda

Den sittende presidenten, høyrepopulisten Andrzej Duda, vinner første valgrunde i det polske valget. I neste valgrunde vil han møte Warsawas ordfører.

Oppdatert nå nettopp

Det polske presidentvalget skulle opprinnelig blitt avholdt 10. mai, men ble ikke gjennomført på grunn av coronaviruset.

Det var den sittende, høyrepopulistiske presidenten Andrzej Duda som den gang var klar favoritt.

Ifølge valgdagsmålingen har Duda fått 41,8 prosent av stemmene.

I ukene som har gått siden utsettelsen til i dag, har sentrumskandidaten Rafał Trzaskowski, ordfører i Warsawa, tatt innpå Duda.

Trzaskowski får 30,4 prosent på valgdagsmålingene.

For at valget skulle blitt avgjort i kveld måtte en av kandidatene få mer enn 50 prosent av stemmene. Det var inntil nylig ventet at Duda, som er alliert med det styrende partiet, Lov og rettferdighetspartiet (PiS), skulle klare dette.

I tilfellet hvor ingen kandidat oppnår 50 prosent av stemmene, skal det avholdes et nytt valg mellom de to kanidatene som fikk flest stemmer.

UTFORDRER: Rafał Trzaskowski, ordfører i Warsawa, har gjort det bra på ferske meningsmålinger i presidentvalget. Foto: PIOTR NOWAK / PAP

Sammenlignet homofili med kommunisme

Ferske meningsmålinger viser at en valgduell mellom Duda og Trzaskowski ville endt uavgjort.

Duda har gått til valg på en ytterliggående agenda, hvor han har omtalt homofili som en ideologi mer destruktiv enn kommunismen.

Etter flere måneder uten besøk fra statsledere, var Duda den første president Donald Trump tok imot i Det hvite hus denne uken.

Taper Duda den andre og siste valgrunden, vil den styrende koalisjonen bak PiS tape mye makt. Presidenten har vetorett på lovgivning og kan dermed sette en stopper for lovforslag.

Ifølge valgdagsmålingene, gikk 26,2 prosent av stemmene gikk til andre kandidater – utenom Duda og Trzaskowiski. Det store spørsmålet før «valgfinalen» om to uker blir om hvilken av de to kandidatene disse velgerne kommer til å samle seg.

Ifølge NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski er polsk politikk svært polarisert.

– Den sittende regjeringen ble valgt i 2019 og har tre og et halvt år igjen, og dersom presidenten vinner får de all makt i de nærmeste 4–5 årene. Da har de så og si full kontroll, sa han til VG i mai.

Publisert: 28.06.20 kl. 21:06 Oppdatert: 28.06.20 kl. 21:20

