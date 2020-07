LETTE MED GRAVEMASKIN: Ett av mange søk etter de savnede studentene, her fra Guerrero-regionen i Mexico september 2019. Foto: CARLOS JASSO / X03028

Jakten på de savnede Mexico-studentene: Har identifisert et tredje offer

I 2014 forsvant 43 lærerstudenter fra den meksikanske byen Iguala. Nå har rettsmedisinere i Østerrike identifisert en tredje student.

I snart seks år har myndighetene prøvd å finne svar på hvor det ble av dem.

26. september 2014 satt de 43 lærerstudentene i busser på vei til Iguala i Guerrero-regionen i Mexico. Lokalt politi begynte å skyte mot bussene, før de som overlevde ble kjørt vekk.

Etter utallige søk ble det i mars funnet levninger i Guerrero, som ble sendt til rettsmedisinske undersøkelser ved universitetet i Innsbruck i Østerrike.

Tirsdag kveld melder Reuters at universitetet har identifisert én av de savnede studentene.

Fra før har universitetet identifisert Jhosivani Guerrero de la Cruz og Alexander Mora Venancio, som ble funnet i november 2014, ifølge Mexico Daily News.

STERKE REAKSJONER: Forsvinningen førte til massive protester både i Mexico og internasjonalt. Her fra en demonstrasjon i 2016. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Hevdet kriminell bande sto bak

Guerrero-regionen er preget av fattigdom og kriminell aktivitet. I flere områder har narkokartellene infiltrert politiet.

Ifølge New York Times samarbeidet de lokale politibetjentene som skjøt mot bussene med en kriminell gjeng.

Den offisielle historien til myndighetene gikk ut på at studentene, som var på vei til en demonstrasjon i Mexico City, ble overlevert fra politiet til den kriminelle banden Guerreros Unidos og drept.

Deretter skal de ha blitt brent, og asken kastet i elven. Årsaken skal ha vært at de ble forvekslet med en rivaliserende kriminell gjeng.

Den interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter hevdet imidlertid i 2015 at denne versjonen ikke hadde rot i virkeligheten. De pekte blant annet på at ingen satellittbilder viste tegn til åpne flammer i området på tidspunktet studentene forsvant.

LOVET RETTFERDIGHET: Andrés Manuel López Obrador besluttet å gjenoppta saken kort tid etter at han ble innsatt som president i desember. Foto: Sashenka Gutierrez / EFE

Startet ny etterforskning

I februar lovet landets nyinnsatte president Andrés Manuel López Obrador at han ville komme til bunns i saken. Han har blant annet nedsatt en spesialkommisjon og iverksatt en ny etterforskning, skriver New York Times.

Det førte til at en mann ble pågrepet for én uke siden – anklaget for å ha vært en del av den kriminelle banden som angivelig står bak drapene, ifølge BBC. I tillegg annonserte statsadvokat Alejandro Gertz Manero samme dag at det er utstedt arrestordrer for 46 lokale tjenestemenn.

Samtidig har siktelser mot 77 personer blitt opphevet. En føderal dommer konkluderte med at det ble brukt tortur for å få dem til å tilstå.

– Dette er en mulighet til å vise at en slik type etterforskning må gjennomføres lovlig fra ende til annen. Det er det som skaper en rettsstat, sa advokaten Ángela Buitrago til New York Times.

Buitrago fungerer som rådgiver i den nye etterforskningen.

