Ber Trump trekka sin foreslåtte ambassadør til Norge på grunn av rasisme

Mark Burkhalter som er nominert av Donald Trump til å bli ny ambassadør til Norge, møter krav om å trekka seg.

Årsaka er at eit nyoppdaga rettsdokument frå ei rettsak i 1994 tyder på at Burkhalter var involvert i å produsera eit politiske flygeblad med rasistisk innhald for å sverta ein afrikansk-amerikansk politikar, skriv Washington Post.

Ifølge rettsdokumentet skal han ha vore med på å laga flygebladet som både forvrengde og overdreiv utsjånaden til Gordon Joyner.

Joyner var på det tidspunktet ein kandidat til å bli ordførar i et fylke i nordvest i delstaten Georgia. Han kjempa om vervet mot Burkhalter.

Joyner blei på flygebladet avbilda som mørkare enn han var, med ein stor afro, med forstørra augebryn og eit skeivt auge.

I flygebladet skal det òg ha stått at «spørsmålet er ikkje svart-kvitt», der ordet «kvitt» stod over Burkhalter, mens «svart» stod over en karikaturen av hans svarte motkandidat Joyner.

Joyner gjekk til sak for ærekrenkingar og godtok til slutt eit forlik som inkluderte ei hemmeleg utbetaling og ei skriftlig beklaging frp Burkhalter og tre andre menn.

I eit brev til Det kvite hus, oppdfordrar senator Robert Menendez (D) Trump å trekka nominasjonen av Burkhalter som ny ambassadør til Norge.

