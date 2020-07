HENLAGT: Saken mot Flynn be henlagt 24. juni. Foto: Joshua Roberts / X01909

Dommer vil overprøve ankedomstolens avgjørelse

Dommeren i saken mot Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn mener forkastingen av anklagene mot Flynn «truer med å snu opp ned på vanlig rettsprosess».

To av tre dommere i den føderale ankedomstolen i Washington D.C. stemte 24. juni for å be dommer Emmet G. Sullivan om å umiddelbart henlegge saken mot Michael Flynn.

Henleggelsen var basert på en ny gjennomgang av bevisene i saken.

Nå ber Sullivan den føderale ankedomstolen i Columbia om å overprøve avgjørelsen. I anmodningen skriver Sullivan at forkastingen av anklagene «truer med å snu opp ned på vanlig rettsprosess». Det skriver NBC News.

Flynn, som i få dager i 2017 var Trump sikkerhetsrådgiver, ble samme år tiltalt av justisdepartementet for å ha løyet for FBI. Han tilsto da forholdene overfor to dommere.

Tidligere i år ba det samme departementet om at saken mot Flynn henlegges – til tross for at generalen har tilstått lovbrudd.

Erklærte seg skyldig

I 2017 erkjente den amerikanske generalen seg skyldig i å ha løyet til FBI om sine samtaler med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, i perioden mellom Donald Trumps valgseier og innsettelse som president.

Trump tok med seg Michael Flynn på laget som sin sikkerhetsrådgiver da han flyttet inn på kontorene i Det hvite hus.

Sikkerhetsrådgiveren fikk imidlertid sparken av presidenten, etter bare 24 dager i jobben, for å ha løyet til visepresident Mike Pence og FBI om samtalene med Russland. Flynn trakk tilståelsen i januar i år.

