LYNTOG: Det nye lyntoget med testkøyring mellom stasjonane Shinagawa og Shin-Yokohama 28. juni. Foto: Manabu Takahashi / Getty Images AsiaPac

Japans nye lyntog med toppfart på 360 km/t er i drift

Det nye lyntoget skal også kunna fortsetta å køyra under jordskjelv.

For mindre enn 10 minutter siden

Toget som har fått namnet N700S – der S’en står for Supreme – blei tatt i bruk 1. juli. Toget skal gå på Tokaidolinja som går mellom byane Tokyo og Osaka i Japan.

Toppfarta skal vera på småvakre 360 kilometer i timen. Det gjer toget til eit av dei raskaste i verda, skriv CNN.

Trass den høge toppfarta, vil det ikkje gå like fort i vanleg drift. Driftshastigheita vil nemleg stoppa på 285 kilometer i timen.

Første nye tog på fleire år

N700S er det første nye lyntoget som er sett i drift på Tokaidolinja av Den sentral-japanske jernbanen på 13 år. Lanseringa var opphaveleg sett til å samanfalla med Tokoyo-OL i 2020 som nå er utsett til neste år.

Ifølge CNN er det ikkje mykje som skil det nye lyntoget frå dei eldre N700- og N700A-modellane, utanom ein ny logo i gull.

Men ser ein meir nøye, kan ein sjå at den nye togmodellen har ein meir kantete nase, tjukkare kjevar og eit slankare design på frontlyktene.

N700S skal dessutan gå mykje rolegare og stillare enn dei foregåande modellane, takka eit nytt aktivt fjøringssystem som absorberer togbevegelsar.

les også Japansk tog gikk 20 sekunder for tidlig - legger seg flate og beklager

Kan køyra under jordskjelv

Designarane bak den nye modellen har ifølge CNN lagt mykje vekt på tryggleik.

Toget har eit oppgradert automatisk kontroll- og bremsesystem. Systemet gjer at toget kan stansa kjappare i nødtilfelle.

N700S er også som første tog i verda, utstyrt med eit sjølvframdriftsysstem med litiumionbatteri. Det gjer at toget åleine kan køyra korte distansar under eit straumbrot. Japan er utsett jordskjelv. Toget kan med det nye systemet køyra i låg fart til ein tryggare stad om det blir stranda i ei høgrisikosone, som for eksempel på ei bru eller i ein tunnel under eit jordskjelv, skriv CNN.

Publisert: 03.07.20 kl. 12:25

Les også

Mer om Tog Lyntog Japan

Fra andre aviser