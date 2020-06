BOKBOMBE: Donald Trump og familien gjør nå alt de kan for å stanse utgivelsen av Mary L. Trumps bok, som kommer ut 28. juli. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Trump ber retten stanse niesens bok

Trump-familien gjør nå alt de kan for å stanse boken til Mary L. Trump. Den skal inneholde pikante detaljer om familien.

President Donald Trump ber retten stanse boken ved å hevde at niesen Mary L. Trump har skrevet under på en taushetserklæring, melder New York Times.

Boken har fått tittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» og skal inneholde avslørende detaljer om Donald Trump og familien.

Donald Trumps yngre bror, Robert Trump, prøver på sin side å få en midlertidig besøksordre for å stanse utgivelsen.

Pikante detaljer

Ifølge avisen vil Trumps 55 år gamle og eneste niese avsløre at hun var hovedkilden til avisens dekning av presidentens økonomi, og ga dem konfidensielle skattedokumenter.

Det er imidlertid ikke dette som er hovedtema i boken. I sitt innsalg skriver forlaget at Mary Trump, som er utdannet psykolog, har skrevet et «avslørende portrett av Donald Trump og den giftige familien som skapte ham».

Trump prøvde å stoppe Bolton-bok

Mary Trump, som har vært på kant med sin onkel etter et søksmål for 20 år siden, er ikke alene om å varsle Trump-avsløringer i sommer.

Også Trumps tidligere sikkerhetssjef, John Bolton, har sitt å melde om presidenten.

Boken har fått tittelen «The Room Where It Happened», og inneholder ifølge amerikanske medier eksplosive påstander mot Trump.

Blant annet hevder Bolton at Trump skal ha bedt den kinesiske presidenten Xi Jinping om hjelp med å vinne presidentvalget i 2016.

Igjen gikk Trump rettens vei for å stanse boken, fordi han mente den avslørte hemmeligstemplet informasjon som kunne true rikets sikkerhet.

Det ble avslått av en amerikansk domstol lørdag. Boken ble utgitt mandag.

Publisert: 24.06.20 kl. 09:05

