VGs oversikt: Disse landene er i sin verste smitte-periode

Minst 32 land har i løpet av den siste uken hatt flest registrerte corona-smittede til nå, viser VGs oversikt. Blant annet USA, Bulgaria, India, Venezuela og Sør-Afrika.

Selv om coronasmitten for øyeblikket er under kontroll i Norge og deler av Europa, er det blitt registrert det høyeste tallet på nye smittede i verden og i mange land denne uken.

Fredag ble det registrert 228.946 tilfeller av ny coronasmitte i verden. Det er flest nye smittede på en enkelt dag til nå, viser oversikten til VG.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa fredag at tallet på registrerte smittetilfeller globalt har doblet seg de siste seks ukene. Han sa videre at det er mange eksempler rundt om i verden nå der utbruddet er intenst, men at det fremdeles er mulig å få pandemien under kontroll.

I talloversikten til VG blir det regnet ut verste registrerte smittedag og smitteuke for alle land. Se oversikt over hvilke 32 land som denne uken har hatt flest registrert smittede.

Slik regner vi ut de verste dagene og ukene For å regne ut den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på syv dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og seks dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag.

Dersom man ser på den verste enkeltdagen i Norge, vil 24. mars stikke seg ut som dagen med flest nye registrerte smittede med 313 nye tilfeller.

Men dersom man bruker et glidende snitt av nye tilfeller over syv dager, vil den verste dagen være 26. mars. Tallene i denne saken er hentet ut fra tallspesialen til VG lørdag formiddag. Og merk: Hvor mye smitte som blir oppdaget – og hvor – er naturligvis avhengig av hvor mye og hvordan det blir testet. Vis mer

HELSEARBEIDERE: Helsearbeidere i Italia tar coronatester. Foto: Filippo Venezia / ANSA

Europa

Kosovo

Det er meldt om til sammen 4307 smittetilfeller i Kosovo. 5. juli ble det registrert flest tilfeller til nå med 292 nye.

Landet har rapportert om 94 personer med coronaviruset som har dødd.

Romania

Har sett en ny oppsving i nye smittede den siste måneden, og den siste uken har det vært flere topper. Den høyeste smittedagen er 9. juli med 614 nye tilfeller. Totalt er det registrert 31.3841 tilfeller.

Til sammen har 1847 personer så langt dødd i landet.

Kroatia

3532 personer har blitt registrerte med smitte totalt. Landet hadde en tidlig smittetopp i april, men har sett en kraftig økning i juli igjen. Flest smittede på en dag er 10. juli. Da ble det registrert 116 nye tilfeller.

Til nå har 117 mennesker med coronasmitte dødd i landet.

Bulgaria

Har totalt 6964 registrerte smittetilfeller og ser en kraftig stigning den siste måneden. Det høyeste tallet på nye tilfeller på en dag kom 9. juli, med 330 nye.

Landet har registrert 267 dødsfall knyttet til covid-19-sykdom.

Bosnia-Hercegovina

I Bosnia-Hercegovina er det til sammen registrert 6402 smittetilfeller til nå. De har registrert flere topper den siste måneden, med 7. juli som den høyeste. Da ble 496 nye tilfeller registrerte.

Har meldt om 216 dødsfall.

BILVASK: En person desinfiserer en gul taxi i hovedstaden Bogotá i Colombia. Foto: LUISA GONZALEZ / X06728

Amerika

Venezuela

Landet har sett en kraftig økning av smitte den siste måneden. Til sammen er 8803 tilfeller registrerte. Flest smittede på en dag er 431 personer 10. juli.

Totalt har 83 personer med smitte dødd i landet, som også her ser en stigende kurve den siste måneden.

USA

Landet har flest registrerte tilfeller av smitte i hele verden, med totalt 3.1784.573 tilfeller til sammen. Det har vært en klar økning av smittetilfeller den siste tiden, med flere dager som har overgått den forrige. Dagen med høyest registrert smitte er 10. juli, med 66.627 nye tilfeller.

Landet har meldt om 134.094 dødsfall knyttet til covid-19-sykdom.

El Salvador

Hadde sin verste smittedag 10. juli med 298 nye tilfeller. Det er like mange som den forrige toppen som var 1. juli.

Styresmaktene har meldt om 249 dødsfall så langt i landet.

Panama

Har sett en stigende trend fra slutten av mai. Totalt har det blitt registrert 43.257 tilfeller i landet, med en topp 14. juni på 1359 nye. Den siste uken har landet registrert rundt 1000 nye tilfeller hver dag.

Landet har også sett en stigende trend i tallet på døde den siste tiden. Totalt er det meldt om 863 dødsfall.

Mexico

Har totalt 289.174 registrerte tilfeller. Dagen med høyest smitte er 9. juli med 7280 nye tilfeller.

Landet har meldt om 34.191 dødsfall til nå.

Den dominikanske republikk

Landet har sett en stigende trend de siste ukene. Flest smittede ble registrert 5. juli med 1241 tilfeller. Til sammen er det meldt om 41.915 tilfeller.

Totalt har 864 dødsfall bli meldte om.

Costa Rica

Har 6845 registrerte tilfeller i landet. Ser en kraftig økning de siste ukene, med smittetopp 9. juli. Da ble det meldt om 649 nye tilfeller.

Landet har registrert 26 dødsfall totalt. Det har vært en tydelig økning de siste ukene.

Colombia

Til sammen er det registrert 133.973 smittetilfeller i landet. Fra mai av har landet sett en klar stigning i tilfeller. 28. juni ble det registrert 7335 tilfeller, mens dagen etter ingen. De to dagene med høyest smitte ellers er 21. juni og 10. juli med henholdsvis 5382 og 5335 nye tilfeller.

Har sett en kraftig stigning i meldte dødsfall den siste måneden. Totalt er det meldt om 4985 dødsfall knyttet til covid-19-sykdom.

Argentina

Landet har sett en kraftig økning fra slutten av mai. Til sammen er det meldt om 94.060 smittetiller. Det høyeste tallet registrerte nye smittede er 3663, som kom 9. juli.

Totalt har 1774 dødsfall blitt registrerte i landet så langt, med en klar økning de siste ukene.

KISTE: Flere helsearbeidere gjør forbereder en begravelse for en person som har dødd med coronavirus i Hyderabad i Pakistan. Foto: NADEEM KHAWAR / EPA

Se de verste dagene og ukene for alle land her – eller scroll videre for å se oversikten for Asia og Afrika:

Asia

Usbekistan

Det er meldt om 12.027 smittetilfeller til nå i landet, som den siste uken har sett flere nye topper. Flest tilfeller ble registrert 7. juli med 476 nye.

Landet har totalt meldt om 54 dødsfall.

Oman

Totalt er det registrert 53.614 tilfeller av coronasmitte. Landet har sett en kraftig stigning de siste månedene, med ny smittetopp fredag. Da ble det meldt om 1889 nye tilfeller.

Til tross for ganske høye smittetall, har styresmaktene bare meldt om 244 dødsfall så langt.

Libanon

Landet har sett en ny smittebølge fra slutten av mai av, med topper de siste ukene. Det er til nå bare meldt om 2082 tilfeller, høyeste smittedag var 10. juli med 71 tilfeller.

Har totalt registrert 36 dødsfall.

Kirgisistan

Landet har registrert 9910 smittetilfeller. Det har sett en klar økning de fra midten av juni. 6 juli ble det registrert 764 nye tilfeller, noe som er det høyeste for en dag så langt.

Har sett en økende trend i dødsfall den siste tiden. Til sammen er det meldt om 125 dødsfall.

Irak

Har til sammen 72.460 registrerte tilfeller og ser en kraftig økning av tilfeller de siste to månedene, med flere topper. Flest smittede er det meldt om 10. juli, med 2848 nye tilfeller.

Har også hatt en kraftig økning i dødsfall, men med en liten dupp de aller siste dagene. Til sammen er det registrert 2960 dødsfall.

India

Med bare Brasil og USA foran seg på lista over flest tilfeller, har landet registrert 820.916 smittetilfeller. Det har også sett en stor økning de siste månedene. Også her er 10. juli dagen med aller høyest smitte så langt, med 27.114 nye tilfeller.

Har meldt om 22.123 dødsfall. Landet har sett en stigende trend i dødsfall fra mai av.

Israel

Det er totalt registrert 36.266 tilfeller av smitte. Landet hadde en smittebølge i april, og har fått en ny nå i sommer, med topper den siste uken. Flest smittede er det meldt om 7. juli, med 1473 tilfeller.

Landet ser også en liten stigning i dødsfall den siste tiden. Totalt har 351 dødsfall blitt registrerte.

Indonesia

Det folkerike landet har meldt om totalt 72.347 tilfeller. 9. juli ble det registrert 2657 nye tilfeller, noe som er det høyeste på en dag.

Total har landet 3469 coronadødsfall og har er en stigende trend de siste månedene.

TEST: En medarbeider på et medisinsk laboratorium tar en coronatest på en kvinne. Foto: RAJAT GUPTA / EPA

Afrika

Zimbabwe

Landet har ikke registrert mange tilfeller til sammen, bare 942 til nå, men har hatt en klar økning fra slutten av mai. 8. juli ble det meldt om 98 nye tilfeller, det høyeste på en enkelt dag.

Det er totalt meldt om 13 dødsfall, de fleste fra 21. juni til 10. juli.

Sør-Afrika

Har flest registrerte smittede i Afrika med 250.687 tilfeller. Landet har sett en kraftig økning fra slutten av mai av. Det høyeste tallet på nye smittede ble meldt 9. juli. Da registrerte landet 13.674 nye tilfeller.

Til nå har landet 3860 dødsfall knyttet til coronaviruset. Landet ser en økende trend i dødsfall den siste tiden.

Eswatini

Lander har bare registrert 1257 tilfeller, men ser en tydelig økning de siste ukene. Flest smittede ble det meldt om 8. juli, med 82 nye tilfeller.

Totalt har landet meldt om 18 dødsfall.

Seychellene

Den lille øystaten har registrert 94 tilfeller av smitte. Det er ikke meldt om smitte i landet før 27. juni. Toppen er 7. juli med 70 nye tilfeller.

Det er ikke meldt om noen dødsfall så langt i landet.

Madagaskar

Har registrert totalt 4143 smittetilfeller. Landet har en klar stigende kurve i tilfeller de siste ukene, med en topp 10. juli. Da ble det registrert 361 tilfeller.

Landet har registrert 34 dødsfall, alle fra og med 17. mai.

Lesotho

Har bare registrert 184 coronatilfeller, men ser en klar økning fra slutten av juni. Flest registrerte smittede ble det 10. juli, med 50 nye tilfeller.

Heller ikke her er det så langt meldt om dødsfall.

Kenya

Det er meldt om totalt 9448 tilfeller, og landet har en klar stigning i nye tilfeller de siste ukene. Toppen er 10. juli med 473 nye tilfeller.

Landet har meldt om 181 dødsfall knyttet til coronaviruset.

Algerie

Til sammen er det registrert 18.242 tilfeller i landet, som ser en ny smittebølge nå. Toppen er 7. juli, med 475 nye smittetilfeller.

996 dødsfall er til nå registrerte i landet.

Kongo (Brazzaville)

Landet har bare meldt om 2028 tilfeller, men ser en økning den siste måneden. Det er flere dager uten noe meldte nye tilfeller. Det høyeste tallet kom 8. juli, med 264 nye tilfeller.

Angola

Har ikke flere enn 458 registrerte tilfeller av smitte, men ser en økning fra juni av. Toppen er 10. juli. Da ble det meldt om 62 nye smittetilfeller.

Til sammen er det meldt om 23 dødsfall i landet.

Publisert: 11.07.20 kl. 18:28

