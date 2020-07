HARDT RAMMET: Sykepleiere behandler en pasient med covid-19 i Surrey i England i mai. Foto: POOL New / REUTERS

Advarer mot ny smittebølge i Storbritannia

Dersom ikke myndighetene forbereder seg, kan i verste fall mot 120.000 mennesker dø, skriver britiske forskere i en ny rapport.

For mindre enn 10 minutter siden

Den er bestilt av britiske myndigheter og publisert av Academy of Medical Sciences, melder Sky News.

– Funnene er ikke en spådom, men et verst tenkelig scenario, sier professor Azra Ghani til kanalen.

Hun er epidemiolog og har vært med på å utarbeide rapporten.

Les også: Slik er smittesituasjonen i de «røde» EØS-landene

– Nå som vi går mot vinter, blir været verre, folk holder seg mer inne med vinduene lukket. Da øker risikoen for smitte, sier hun, og legger til at det britiske helsevesenet NHS opplever mer press om vinteren.

– Det er alle disse tingene som samlet kan forårsake dette verst tenkelige scenarioet. Vi trenger at ting er oppe og går i september, sier hun videre.

De totalt 37 forskerne og akademikerne som står bak rapporten advarer britiske myndigheter om at det vil kunne komme en ny topp i sykehusinnleggelser i januar og februar neste år.

Professor Stephen Holgate ved Medical Research Council har ledet studien, og sier til Sky News at risikoen for en ny bølge vil minske dersom landet tar grep umiddelbart.

En talsperson for britiske myndigheter sier til Sky at de foreløpig har virusarbeidet under kontroll:

– Vi vil likevel være på vakt, og myndighetene vil forsikre seg om at de nødvendige ressursene er på plass for å unngå en andre bølge som kan overvelde helsesystemet vårt.

Tirsdag morgen er 290.502 personer bekreftet smittet med coronaviruset i Storbritannia, ifølge VGs oversikt. 44.883 er døde.

Publisert: 14.07.20 kl. 06:28

Mer om Coronaviruset Storbritannia

Fra andre aviser