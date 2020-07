OPPLEVES TRYGT: Anita Sjøstrøm og Ivar Sandstad mener hytta på Rävö i Sverige er det tryggeste stedet de kan være om dagen med tanke på coronasmitte. Foto: Harald Henden / VG

Norske hytteeiere tar ferien i Sverige: – Skjønner ikke at man skal henge ut folk for det

RÄVÖ/STRØMSTAD (VG) Anita Sjøstrøm og Ivar Sandstad trosser norske reiseråd, og tar sommerferien på hytta på Rävö.

– Jeg tror ikke det er så mange andre steder vi kunne vært som er tryggere med tanke på smitte. Her er vi helt alene, sier Ivar Sandstad mens han speider utover den store hyttetomten sin.

Riktignok uten en sjel i sikte. Her har han og Anita Sjøstrøm vært en uke sammen med datteren Maud Sjøstrøm.

Rävö i Strømstad er et svært populært hytteområde for nordmenn, men denne sommeren er det stille her etter at norske myndigheter innførte karantene for nordmenn som har vært i Sverige.

HJEM I KARANTENE: Familien fra Oslo skal i ti dagers karantene etter ferien i Sverige før de skal tilbake i jobb. Foto: Harald Henden / VG

Anita Sjøstrøm sier hun ikke kjenner noe på at de går imot myndighetenes råd.

– Vi er ansvarlige nok til å vite hva vi gjør, og ikke minst at man er bevisst på hvilket område man bor i.

Familien fra Oslo har planlagt en uke til i ferieparadiset sitt, etterfulgt av ti dagers karantene.

– Vi har kjøpt og betalt for den hytta her. Å betale for alle utgiftene uten å få bruke stedet, vet jeg at mange norske hytteeiere i Sverige er sinte for, sier hun.

Krise i Strömstad: «Tar smellen for Sveriges corona-strategi»

ENSOM MAJESTET: Paret forteller at de nærmest er helt alene i området. – Her koser vi oss veldig, sier Anita Sjøstrøm. Foto: Harald Henden

– Noen vil dø

Sjøstrøm går mot badehuset på Rossö brygge, tvers over vannet fra hytta deres.

– Her pleier det å være stappa fullt, sier hun.

Sandstad tar frem en flaske håndsprit fra baklommen, og spruter en klatt i hendene på hver av dem, og litt på VG. Til og med litt rundt munnen.

– Vi er veldig forsiktige, sier han.

Sjøstrøm jobber til vanlig på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Rikshospitalet, og forteller at hun fikk klarsignal til å dra fra avdelingens smittevernoverlege.

forrige







fullskjerm neste STILLE: Nede på båtbrygga Rossö, hvor båten deres vanligvis står, pleier det å yre av liv. Nå er det helt stille, og båten er ikke satt ut.

– Mange sier ting som «at dere tør», «tenker dere ikke på andre?» og «dere er villige til å sende eldre mennesker dere ikke kjenner i døden». Det er ganske harde påstander. Det med smitte er vi veldig opptatt av, og jeg som jobber på sykehus er redd for smitte, sier hun og legger til:

– Men noen vil dø av dette viruset, sånn er det bare.

Paret trekker frem kritikken mot KrF-nestleder Ingelin Noresjø, som forrige uke var på ferie i Sverige tross sin egen regjerings reiseråd.

– Jeg skjønner ikke at man skal henge ut folk for det. Man må få lov til det så lenge man oppfører seg. Det er mye bedre enn å fly på utesteder i Oslo, hvor det blir altfor tett, sier Sandstad.

– Hvis du bruker sunn fornuft, så er det ikke noe i veien for å gjøre som vi gjør. Det er ikke ulovlig, det er jo råd. Hvis man bruker rådene med fornuft, som jeg opplever at vi gjør, så er det helt greit.

Les også: Nordmenn på camping i Sverige: – Nesten ingen sjanse for å bli smittet

forrige





fullskjerm neste ISOLERT: Familien forteller at de ikke har sett folk på flere uker. – Risikoen for at vi kommer hjem med smitte er veldig liten, sier Ivar Sandstad.

Sendt brev

Innreisekarantenen skaper stor frustrasjon for de over 12.400 norske hytteeierne i Sverige, og mange føler seg tilsidesatt.

– Jeg synes de har gjort det vanskelig for oss veldig lenge, sier Einar Rudaa, som er en av initiativtakerne til Facebook-gruppen «Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige» som har over 6.500 medlemmer.

– Mange er misfornøyde, de får kuttet ferien med ti dager. Men mitt inntrykk er at de aller fleste reiser likevel.

les også Myndighetene håper folk vil snakke sant på svenskegrensa

Det er foreløpig registrert 23 smittetilfeller i Stømstad kommune, ifølge ordfører Kent Hansson.

I regionen Västra Götaland, som Strømstad kommune er en del av, er det meldt om 14.932 smittede, og 755 døde, ifølge tall fra svenske helsemyndigheter.

Rudaa har sendt flere brev til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av det store flertallet i gruppen, der de ber om en revurdering av smittevernråd for hytteeiere i Sverige.

– Disse er ikke besvart tilfredsstillende, sier Rudaa, og peker videre på at Danmarks hytteeiere i Sverige fra 2. juli har sluppet karantene.

– Jeg tenker at hver enkelt må vurdere selv om man er utsatt for risiko. Man vet best selv.

ENGASJERT: Hytteeier Einar Rudaa. Foto: Privat

Tidligere lege Kåre Odland er moderator i Facebook-gruppen. Han er nylig blitt pensjonist og hadde gledet seg til ferie på hytta på Rävö, men det ble det ikke noe av i år.

– Jeg har valgt å respektere reiserådene, og vil ikke dra på hytta sånn som det er nå.

Odland håper karantenereglene snart skal endres.

– Jeg vil kunne være på hytta uten å trosse rådene. Det må kunne gå an å lage nye regler som ivaretar smittevernet.

«Stor risiko for utbrudd»

I et svar på brevet fra Einar Rudaa, som VG har fått lese, skriver Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli at alle områder i Sverige per nå ikke oppfyller kriteriene for å fjerne innreisekarantene i Norden.

Kriteriene omfatter antall smittede i forhold til folketallet, antall innleggelser på intensivavdelinger på sykehus på grunn av covid-19, hvor stor andel som tester positivt, testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

«Helsedirektoratet anbefaler ikke å åpne for reiser til områder med forhøyet smitterisiko, heller ikke for nordmenn som har hytte/familie i Sverige», står det i brevet.

Videre skriver de at det er «gjort en formidabel innsats» for å slå ned pandemien, og at store deler av Norge har per i dag ikke smitte, noe som er avgjørende for at de gradvis og kontrollert kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon.

«Vi er klar over problemstillingen om de med fritidseiendommer i Sverige, og vi vet at dette er en stor skuffelse for mange, men smitteimport gir stor risiko for at utbruddet skal blusse opp igjen.», heter det videre i brevet.

På spørsmål til Helsedepartementet om det er vurdert egne reiseråd og karanteneregler for dem med fritidsbolig i Sverige, er svaret at det gjøres vurderinger fortløpende.

– Smittesituasjonen tilsier at det foreløpig bare kan åpnes for dagsreiser for å gjennomføre strengt nødvendig vedlikehold, sier statssekretær Inger Klippen.

Publisert: 09.07.20 kl. 15:29 Oppdatert: 09.07.20 kl. 15:58

