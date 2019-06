PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Donald Trump vil ikke si unnskyld til feilaktig dømte

Helt tilbake i 1989 krevde den nåværende presidenten dødsstraff for fem tenåringer som ble dømt for voldtekt. I 2002 ble dommen opphevet, men Donald Trump vil ikke beklage.

– Hvorfor stiller du det spørsmålet nå? Det er en interessant tid å bringe det opp. Du har folk på begge sider. De innrømmet sin skyld, svarte presidenten da en reporter tirsdag spurte om han ville beklage overfor de fem.

Spørsmålet kommer etter at en fersk TV-serie på Netflix, «When They See Us» har gitt saken ny oppmerksomhet.

Blant annet har en aktor fått mye kritikk etter serien.

BLE DØMT: Honoree Yusef Salaam, en av de fem som ble feilaktig dømt for voldtekt, under en tale han holdt i Los Angeles tidligere denne måneden. Foto: MARIO TAMA / AP

De fem afroamerikanske tenåringene ble dømt til fengsel for en gjengvoldtekt mot en hvit kvinne i Central Park i New York.

I 1989, før dommen, betalte Trump for avisannonser der han i kjølvannet av den spesifikke saken fremsatte krav om gjeninnføring av dødsstraff i delstaten New York. De samme tingene gjentok han blant annet i et TV-intervju med CNN samme år.

Dommen ble derimot opphevet i 2002 da en annen mann innrømmet å stå bak voldtekten. DNA bekreftet at han var gjerningsmannen.

Erstatning

De fem mennene som først ble anklaget for ugjerningen tilsto det de ble tiltalt for, men sa senere at de ble presset av politiet til å tilstå noe de ikke hadde gjort. I et forlik med myndighetene i New York fikk de i 2014 utbetalt til sammen rundt 41 millioner dollar erstatning som følge av dette.

Trump hevdet også i går at noen av statsadvokatene involvert i saken mente at myndighetene aldri skulle ha gått med på dette.

Senest i 2016 hevdet presidenten at de fem mennene var skyldige.

Publisert: 19.06.19 kl. 12:50