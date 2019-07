FAR OG KJÆRESTE: Carrie Symonds under en demonstrasjon mot hvalfangst sammen med Boris Johnsons far, Stanley. I juni kan deres kjæreste og sønn bli ny statsminister i Storbritannia. Foto: John Stillwell / PA Wire

Carrie (31) er Boris’ hemmelige våpen i jakten på statsministerjobben

I helgen er det «superhelg» for Boris Johnson og Jeremy Hunt, som konkurrerer om å bli Storbriannias neste statsminister. Johnson leder stort, og enkelte mener det skyldes hans 31 år gamle kjæreste.

Om 20 dager får Storbritannia ny statsminister, og kampen om hvem som skal overta no. 10 Downing Street går inn den viktigste, og mest intense helgen så langt:

De neste 36 timene skal Boris Johnson og Jeremy Hunt reise rundt i Storbritannia for å overbevise rundt 160.000 konservative partimedlemmer om at Johnson bør bli landets neste statsminister.

Selv om medlemmene ikke må sende inn valgkortet før 22. juli, er det ventet at majoriteten bestemmer seg de neste dagene, og derfor er helgen avgjørende.

Samtlige meningsmålinger viser imidlertid at det er Johnson og hans 31 år gamle kjæreste, Carrie Simmons, som kan komme til å sende flytteeskene til Downing Street etter 24. juli.

Kjæresten får æren

I norsk offentlighet ble hun nok først kjent etter husbråket hos henne og Johnson, men 31-åringen har hatt en imponerende karriere i det konservative partiet, hvor hun har jobbet i over åtte år som kommunikasjonssjef og politisk rådgiver.

HJERNEN BAK: Carrie Symonds (31) har vært rådgiver og kommunikasjonssjef i det konservative partiet. Foto: John Stillwell / PA Wire

Avisen Financial Times beskriver i en lengre reportasje innsiden av Boris’ valgkamp, og en som er viet mye plass, er nemlig Symonds. Her sier en Boris-støttespiller at det er Symonds som «har tatt grep om Boris og skjerpet han».

Hun får æren for hans nye, freshere image med nyklipt hår, stramme dresser – og ikke minst at han har blitt flere kilo lettere etter å ha fulgt en streng diett.

Men det aller viktigste er at Symonds har sørget for at Johnson har blitt spiselig for innflytelsesrike personer i partiet. En av Johnsons svakheter som politiker, er at han ikke har klart å skaffe seg politiske venner.

Et dusin kilder sier til Financial Times at de støtter Johnson som ny partileder på grunn av Symonds og hennes gode forståelse av partiet.

Hun blir også kreditert for å ha gjort Johnsons valgkamp mindre matcho, noe som har gjort han mer valgbar blant de kvinnelige partifellene.

FLOTUK

Symonds sluttet i partiet i 2018, og jobber nå for den veldedige organisasjonen Oceana, som jobber for renere hav. Det sies at det er hun som har sørget for å få klima på Johnsons politiske agenda.

Symonds skal også ha fått gjennomslag for at Johnsons valgkamp skulle være en ren en. Da snakker vi ikke om miljø, men at Johnson ikke bruker tid på å angripe sine motstandere, men å snakke om egen politikk.

Venner av Symonds sier til Financial Times at de tror hun vil fortsette i Oceana dersom Johnson blir valgt, men at hun vil fortsette å være Johnsons uformelle rådgiver.

– Carrie vil gjøre sin egen greie samtidig som hun er FLOTUK, sier en kilde til avisen.

Flotuk betyr «First lady of the United Kingdom», og er en etterligning av amerikanske FLOTUS, som er kallenavnet på den amerikanske førstedamen.

Spekulasjonene om Johnson og Symonds var et par florerte etter at Johnson skilte seg fra sin kone igjennom 25 år, Marina Wheeler, i fjor. Forholdet ble offisielt bekreftet da Symonds stilte opp på et valgkamparrangement i juni.

Symonds er datteren til Matthew Mymonds, som er en av stifterne av den britiske avisen Independent, og Josephine Mcaffee, som er en av avisens advokater.

Kalv og årgangsvin

Helt siden Theresa May, og ikke Johnson, ble leder i 2016, har hans støttespillere jobbet i kulissene.

Johnson har sammen med Jacob Rees-Mogg vært brexit-generalene i det konservative partiet, og vært sterkt medvirkende til at May ikke har fått med sitt eget parti på avtalene med EU.

Og det ga Johnson en ny sjanse til å bli leder.

Ifølge Financial Times reportasje har Rees-Mogg siden januar samlet 8–10 parlamentsmedlemmer hver mandag og tirsdag kveld til middag hjemme hos seg selv.

UKJENT: Dette bildet av Boris Johnson og kjæresten Carrie Symonds fremstår som en gåte. Det begynte å sirkulere i pressen etter husbråket hjemme hos dem, men ingen vil svare på hvor det kommer fra. Foto: Ukjent

Kalv, lam og steik har stått på menyen, og i glasset har det vært årgangsvin fra Rees-Moggs egen vinkjeller.

Fra tid til annen har Rees-Moggs 11-årige sønn har servert selskapet velkomstdrinker. På grunn av sin strenge diett har Johnson holdt seg unna alkoholen, i alle fall de første møtene, skriver The Financial Times.

Formålet med møtene har vært å gjøre Johnson mer tilgjengelig for partifellene.

Om middagene var årsaken, vites ikke, men Johnson fikk flest stemmer blant partiets parlamentsmedlemmer og ble dermed en av to kandidater som nå er sendt ut på uravstemning hos medlemmene.

Gjør UK «great» igjen

Ifølge nyhetsnettstedet Politico har allerede Team Boris begynt å forberede regjeringsovertagelse.

Ifølge den britiske avisen The Times har Johnson hatt møter med tidligere motstandere i statsminister-kampen, Michael Gove og Sajid Javid, om deres mulige roller i Johnsons regjeringskabinett.

I et sjeldent intervju til The Telegraph letter Johnson på sløret om sine ambisjoner som statsminister:

Han vil – ikke ulikt en president over dammen- gjøre Storbritannia «great» igjen.

– Min visjon er å gjøre Storbritannia til det beste stedet på jord- Det beste stede å være, å bo og stifte familie, sier Johnson i intervjuet hvor han også lover å forene Storbritannia igjen etter brexit.

