FORNÆRMET: Donald Trump langet ut mot Iran tirsdag. – Irans ignorante og fornærmende uttalelse, som kom i dag, viser bare at de ikke forstår virkeligheten, sa Trump. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Ordkrigen mellom USA og Iran: – De har på en måte bløffet

Foreløpig er det mest ord som hagler mellom landene som i det siste har vært på randen til krig. Det ser ikke ut til at hverken Iran eller USA har tenkt å gi seg, noe som skaper en farlig situasjon, mener ekspert.

Konflikten mellom USA og Iran tilspisset seg forrige uke, da Iran først skjøt ned en amerikansk drone – verdt hundrevis av millioner, og USA svarte med et nesten angrep som ble stanset kun minutter før bombeflyene skulle på vingene.

Siden da har begge parter slengt med leppen offentlig – sist tirsdag ettermiddag norsk tid da president Trump fremsatte trusler om å utslette deler av Iran om de prøvde seg på noe nytt.

– Angrep fra Iran på noe amerikansk vil bli møtt med en stor og overveldende styrke. I noen områder vil overveldende bety utslettelse, var blant budskapene i Trumps Twitter-tirade.

– Klassisk avskrekkings-strategi

Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole, mener Trump nå forsøker å vise seg frem som en handlingens mann, og at Twitter-meldingene er del av en klassisk avskrekkings-strategi.

– Det er klart at etter hans beslutning forrige uke om å sette i gang et angrep for så å trekke det, så er han under press fra flere sider i amerikansk politikk. Han ønsker nok å fremstå som og vise seg sterk igjen. Vi var veldig nærme et angrep, så skulle noe skje mot amerikanske styrker nå så må han reagere på en eller annen måte, sier Slensvik.

– Det her er snakk om en klassisk avskrekking-strategi, og ved å komme med såpass sterke kommentarer nå, så setter han terskelen og viser at USA er villig til å angripe om det skjer noe mer.

– Vil det bli militære angrep?

– Sannsynligvis, men ikke sikkert.

– Det ser ikke ut til at de blir enige med det første, eller at en av partene gir seg, og det er det som er det farlige. Det er fare for at det eskalerer til en åpen konflikt, sier han.

– DU LYVER: Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif tok til Twitter for å si sine meninger om Trumps konfliktsløsing tirsdag. Foto: Carlo Allegri / X90181

Jo Jakobsen, NTNU-professor og ekspert på internasjonal politikk, mener også at Trumps retorikk er et forsøk på å ta tilbake styringen.

– USA har nå, som før, gått veldig hardt ut, men uten å ha tatt det siste steget. De har på en måte bløffet, og de har nå et behov for å fremstille seg selv som tøffe igjen, sier Jakobsen til VG.

– Iran vil fortsette å se på amerikanerne som bløffmakere, og på ett eller annet tidspunkt vil det komme noe nytt fra Iran.

Iran i en uholdbar situasjon

Trump har flere ganger manet til forhandlinger den siste tiden, men har talt for døve ører.

– Samtidig som du ber om forhandlinger, så vil du innføre sanksjoner mot utenriksministeren? Det er åpenbart at du lyver, sa utenriksminister Mohammad Javad Zarif tirsdag.

Som et svar på de mange sanksjonene har Iran varslet at de snart kommer til å skrote ytterligere forpliktelser i den omstridte atomavtalen.

NTNU-professor Jakobsen peker på at sanksjonene USA har innført mot landet har ført til en økonomisk situasjon som er uholdbar.

– Da er det spørsmål om hvilket maktmiddel de vil ta i bruk for å signalisere at de må få en endring. Iran har fortsatt interesse av å skape trøbbel for amerikanerne i et forhandlingsspill for å få dem til å lette på det økonomiske trykket, mener han.

– Går man like langt som nedskyting av dronen så vil amerikanerne bli presset til å angripe Iran. Det er ingen av partene interessert i. Iran må finne rett type angrep.

AMERIKANSK DRONE: Det er en drone av denne typen, en ubemannet RQ-4 Global Hawk, som ble skutt ned torsdag. Farkosten har en prislapp på 110 millioner dollar. Foto: U.S. Air Force

Han peker på Iran normalt er dyktige på de asymmetriske angrepene, og at de for eksempel kan iverksette cyberangrep eller fortsette med angrep mot oljetankere.

– Selv om de er en langt mindre militærmakt enn USA har de stor kapasitet og mange områder der de kan gjennomføre sabotasjeaksjoner. De har også kontroll og innflytelse på mange områder i regionen, sier Jakobsen og sikter spesielt til Irans kontroll i områder der det går mye oljetankere.

– Ingen appetitt for krig

USA-ekspert og postdoktor ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, mener Iran nå kommer til å teste USAs tålmodighet.

– Man kan si Iran forsøker å eskalere for å de-eskalere – de ønsker overhodet ingen full krig med USA, fordi det vil bety slutten på regimet. Iran håper Trump skal føle seg presset til sanksjonslette, fordi han ikke ønsker full krig.

Mjelde mener veien videre vil by på både sanksjoner, diplomati og kanskje også avgrensede militære aksjoner fra USA.

– Det er i alle fall absolutt ingen appetitt for noen full krig, hverken i USA eller Iran, så det er jeg ikke redd for, sier han.

