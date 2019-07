SIKTET: TV- og filmstjernen Kevin Spacey (59) deltok ikke i rettsmøtet mandag. Her fra en høring 3. juni. Foto: Steven Senne / AP / NTB scanpix

Fornærmede avbrøt sin forklaring – sak mot Kevin Spacey kan bli forkastet

Påtalemyndigheten som har siktet Kevin Spacey (59) for seksuelt overgrep, led et nederlag da fornærmede avbrøt sin forklaring under et rettsmøte mandag.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Uten vedkommendes forklaring kan saken bli forkastet, sa dommer Thomas S. Barrett i retten i Nantucket mandag.

Skuespiller Kevin Spacey er siktet for å ha dratt ned glidelåsen på buksen til en 18 år gammel mann i 2016 og befølt ham. Hendelsen skal ha skjedd ved en restaurant på ferieøya Nantucket utenfor Cape Cod, der mannen arbeidet som ryddegutt.

Mannen har tidligere hevdet at han har videoopptak av hendelsen, som skal ha funnet sted da han var 18 år gammel.

Da Spaceys forsvarere ba om å få undersøke videoklippene, noe dommeren godkjente, viste det seg at telefonen var forsvunnet. En politibetjent som innhentet informasjon fra telefonen, sier at han senere returnerte den til mannens familie. Dette benekter familien: De hevder at de ikke vet hvor telefonen er.

Spacey selv nekter for forholdet. Det fortalte hans advokat i januar. Dersom Spacey blir dømt etter anklagene, risikerer han opptil fem års fengsel og vil bli registrert som sexforbryter.

ADVOKATEN: Kevin Spaceys forsvarer Alan Jackson forlater rettshøringen mandag. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Ble spurt ut om slettede meldinger

I en høring mandag ble fornærmede spurt ut om telefonen, og meldinger han sendte til kjæresten og venner kvelden hendelsen skal ha funnet sted. Han ble konfrontert med at enkelte meldinger ser ut til å være forsvunnet, og sa da ifølge New York Times at han hadde lagt merke til at deler av samtalene var borte. Han nektet imidlertid for å ha slettet meldingene.

Da fornærmede ble gjort oppmerksom på at det å manipulere informasjon i telefonen kan føre til tiltale, benyttet han seg av retten til å ikke forklare seg om forhold som kan inkriminere ham selv, det såkalte fifth amendment.

Familiens advokat Mitchell Garabedian, sier til CNN at de ikke har noen kommentar til de mulige forsvunnede tekstmeldingene.

– Hele saken er kompromittert

Mannens mor erkjenner at hun har slettet potensielt ydmykende bilder fra telefonen, men nekter for at hun slettet info som er relevant for straffesaken mot Spacey.

Skuespillerens forsvarer, advokat Alan Jackson, mener imidlertid at familien til fornærmede har slettet informasjon fra telefonen som peker mot samtykke mellom mannen og Spacey.

– Hele saken er kompromittert. Den bør forkastes så fort som mulig, sier Jackson.

Dommeren sa at dette kan skje, men ga påtalemyndigheten tid til å vurdere sitt neste steg i saken. Den neste høringen skal etter planen finne sted 31. juli.

Forrige uke ble det også kjent at mannen som anklager Spacey droppet et sivilt søksmål mot skuespilleren. Begrunnelsen for det er ikke kjent.

Totalt har om lag 30 menn rettet anklager mot Spacey siden metoo-bevegelsen slo til for fullt mot slutten av 2017. Siden den gang har hans rollefigur i filmen «All the money in the world» blitt klippet bort. Han har også blitt sparket fra rollen som Frank Underwood i TV-serien «House of Cards».

