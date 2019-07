EU-SKEPSISEN: Johnsons forakt for EU ble vekket da han jobbet som journalist i Brussel for 30 år siden Foto: STRINGER, EPA

Boris Johnson: Markerte seg som EU-«hatende» journalist for 30 år siden

LONDON (VG) En tidligere sjef har kalt Boris Johnson inkompetent. Hobbyen hans forstår «ingen» noe av. Sin første avis-jobb fikk han sparken fra. Dette er noen av de ukjente sidene av mannen som kan bli britenes neste statsminister.

Tirsdag møter Johnson partikollega Jeremy Hunt i den første direktesendte debatten mellom de to statsministerkandidatene i Storbritannia.

Hunt har tidligere kritisert Johnson for å unngå TV-debatter inntil flesteparten av det konservative partiets 160.000 medlemmer har avgitt sin stemme.

Kveldens debatt ansees som kandidatenes siste store sjanse til å overbevise de partimedlemmene som foreløpig ikke har bestemt seg.

Her er seks ting du kanskje ikke visste om mannen som er storfavoritt til å bli Storbritannias neste statsminister:

Internasjonal bakgrunn

Alexander Boris de Pfeffel Johnson ble født 19. juni 1964 i New York. Foreldrene Charlotte og Stanley Johnson hadde bodd på Upper East Side i et snaut år mens Boris’ far studerte økonomi ved Columbia-universitetet. Faren fikk senere jobb i Europa-kommisjonen og Boris er derfor sett på som en «EU-insider».

Familien flyttet mellom USAs vestkyst og Stor-London før Johnson begynte på kostskolen Eton vest for London. Her strøk han Alexander fra navnet og valgte Boris, skriver Sonia Purnell i biografien «Just Boris».

Hun gjør et poeng av hans internasjonale bakgrunn med kristne, jødiske og muslimske tippoldeforeldre.

Purnell har jobbet med Johnson og beskriver ham som «det motsatte av en stereotypi og unntaket som bekrefter en regel (...) Han minner om en menneskelig søppelbøtte som har for vane å glemme å dusje», skriver hun i åpningen av boken.

UPRETENSIØS: Biograf Sonia Purnell beskriver Johnson som «neppå og eksentrisk». Foto: LEON NEAL, AFP

Diktet opp sitat

Johnsons vei inn i politikken gikk gjennom journalistikken. Han fikk jobb i avisen The Times på 1980-tallet, men arbeidsforholdet varte ikke lenge. Johnson begikk en av dødssyndene i journalistikken: Han fant på ting.

I mai 1988 skrev han en sak om at kong Edvard II av England hadde en mannlig elsker, og om detaljene rundt forholdet. Johnson fant opp minst to sitater og krediterte Oxford-historikeren Colin Lucas, som også var hans gudfar. Begge sakene havnet på avisens forside og førte til så mye debatt at Lucas gikk ut og sa han aldri hadde sagt det som sto i artikkelen.

23 år gamle Johnson fikk sparken.

Opp gjennom årene har Johnson blitt konfrontert med denne historien mange ganger, senest i denne valgkampen. I sitt siste svar sier han at «han husker det som skjedde annerledes enn hvordan det blir gjenfortalt i dag».

VELGERE: Politistudenter møter Johnson i valgkampen. Om tre uker kan han bli statsminister. Foto: DYLAN MARTINEZ, AFP

Brexit-karrieren startet i Belgia

Blant britiske avis-kommentatorer går det gjetord om at Johnson på egenhånd startet en EU-skeptisk bevegelse i Storbritannia tidlig på 1990-tallet. Det gjorde han som Brussel-korrespondent for avisen The Daily Telegraph. Han skrev om hvilke fremtidige direktiver om fisk britiske sjømenn måtte følge, eller om standarder for utseendet av frukt og grønnsaker - samtaler briter fortsatt blir fyrt opp av.

Selv om enkelte av sakene til Johnson var overdrivelser og ikke ville tålt en faktasjekk i dag, gav han EU-skeptikere et ansikt. Det er denne bevegelsen, som motsetter seg europeisk kontroll over britiske lover, som blant annet ledet til brexit i 2016.

Ifølge forfatter biograf Andrew Gimson var Boris Johnson Margaret Thatchers favoritt-journalist da han jobbet i Brussel. Johnsons sjef fra den tiden har imidlertid ikke mye pent å si om ham i dag.

POPULÆR: Johnson var veldig populær som borgermester av London. Her sammen med David Beckham. Foto: Thanassis Stavrakis, AP

Tidligere sjef: – Fullstendig uskikket som leder

Max Hastings var redaktør i The Daily Telegraph og sjefen til Boris Johnson mens Johnson var Brussel-korrespondent frem til 1994. I The Guardian begikk Hastings nylig et karakterdrap på Johnson, og mener han er fullstendig uskikket til å bli statsminister, blant annet fordi han truer motstandere til taushet.

– Jeg har håndskrevne notater fra vår mulige fremtidige statsminister som truer med skrekkelige følger i pressen om jeg fortsetter å kritisere ham, skriver Hastings.

Han kaller Johnson en «enestående underholder» som var populær som borgermester i London, men som statsminister er han uforutsigbar fordi han bryr seg bare om berømmelse og selvtilfredshet.

– Jeg er temmelig sikker på at han vil vise forakt for regler, presedens, kontroll og stabilitet, skriver Hastings i The Guardian.

Det er høyst usikkert når de to havnet på hverandres dårlige side. Mens Johnson jobbet i The Daily Telegraph og «tok litt vel i» når han skrev saker mener mange det var med Hastings velsignelse.

Den uventede hobbyen

Folk klødde seg i hodet da de hørte Johnson ble intervjuet i radioen i slutten av juni. Et enkelt spørsmål hadde et så uventet svar at internett gikk av skaftet.

– Hva gjør du når du skal slappe av?

– Jeg liker å male, eller jeg lager ting. Det jeg gjør er, jeg tar gamle trekasser og jeg maler dem. Det kan være en kasse som inneholdt to flasker vin (...) og jeg lager busser av dem, svarer Boris Johnson og fortsetter.

– Jeg lager passasjerer, jeg maler at passasjerer hygger seg på en utmerket buss som er lavkarbon, de vi har i gatene i London for å redusere klimautslipp, lystgass og forurensing.

Klippet gikk raskt viralt, og folk spurte seg om svaret kom fra hjertet, eller om det var en mer eller mindre vellykket måte å få svaret over på en sak som er viktig for ham å snakke om i valgkampen: klima. Kjæresten hans Carrie Symonds er nemlig svært opptatt av det, særlig å tømme havet for plast.

Hvor Johnson står i klimaspørsmål er uavklart. Under den korte perioden han var utenriksminister innførte ikke han noen nye tiltak på feltet. For hans velgere i det konservative partiet er det heller ikke den avgjørende saken.

IKKE-GRASIØS: Men like fullt interessert i sport, er en måte å omtale Johnson på. Foto: ADRIAN DENNIS, AFP

Statsminister-løfter

23. juli blir det kjent hvem de 160.000 medlemmene av det konservative partiet har pekt på som ny statsminister. Boris Johnson leder klart over Jeremy Hunt selv om oppslutningen har gått noe ned siden Carrie Symonds og Johnson hadde husbråk.

Johnson er klar på at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober, med eller uten avtale. Utover brexit har han lagt frem følgende politiske ideer:

Johnson vil kutte ut flere skatter, blant annet på dokumentavgifter, i følge The Times. Ved å fjerne dem og senke skattene håper han å holde økonomien i gang, særlig om brexit skulle føre til trange, økonomiske tider.

Johnson har også lovet reformer, uten å gi flere detaljer, som skal komme nordlige deler av landet til gode. De henger etter økonomisk i forhold til sør.

Han vil også la politiet i utstrakt grad drive «stopp og sjekk» og ansette 20. 000 flere politibetjenter.

Publisert: 09.07.19 kl. 18:22