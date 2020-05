FORSKER: My Rafstedt tilbringer ett år i Valencia i Spania og havnet midt oppi coronapandemien. Foto: Harald Henden

Coronakrisen rammer spansk økonomi: - Betaler en høy pris

VALENCIA (VG) Hun kom til Valencia for å studere finanskrisen, men havnet midt oppi en krise av en helt annen art som forventes å bli enda større: -Corona-pandemien har slått veldig hardt for Spania, sier My Rafstedt (27).

Forskeren ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sitter i Valencia og jobber med doktorgraden. Portforbudet for å hindre smittespredning stengte My og samboeren Hector (28) inne i leiligheten i syv uker.

– Fra midten av mars til begynnelsen av mai var vi bare ute med søpla, sier doktorgradsstipendiaten.

Hun møter oss med munnbind og ber oss ta intervjuet på takterrassen. Der har vi utsikt mot tyrefekterarenaen og Plaza del Ayuntamiento – rådhusplassen. Vi er ved Middelhavet, i hjertet av Spanias tredje største by.

Bakeriet rett over gaten tillater en kunde om gangen. Supermarkedet deler ut plasthansker og håndsprit i døren. Alle butikkene i Valencia har vært lukket og låst siden unntakstilstanden ble innført 14. mars.

STENGT: Bare matbutikker og apoteker får holde åpent i Spania, alle andre butikker er stengt under unntakstilstanden. Foto: Harald Henden

– Veldig høy pris

Coronaviruset har tatt mer enn 27.000 liv i Spania. Nær 230.000 er bekreftet smittet.

– Landet betaler en veldig høy pris i form av sykdomstilfeller og dødsfall, sier My Rafstedt.

Mottiltakene som regjeringen har satt inn for å stanse virusspredning, har også enorme kostnader.

– Det er annerledes enn finanskrisen. Denne gang har den økonomiske aktiviteten stoppet som følge av politiske valg. Nå handler debatten om hvor fort samfunnet kan åpne igjen, sier NUPI-forskeren.

Det internasjonale pengefondet IMF regner med at spansk økonomi stuper med åtte prosent i år, ifølge El Pais. Til sammenligning krympet spansk økonomi med 3,6 prosent under finanskrisen i 2009.

Slår prognosene til, har ikke Spania sett større fall i økonomien siden borgerkrigen startet i 1936. I Europa har bare Italia og Hellas verre økonomiske utsikter som følge av coronakrisen.

KRISE: Det er ingen aktivitet i nabolaget til My Rafstedt i hjertet av Valencia. Foto: Harald Henden

Venter 20 prosent ledighet

IMF forventer at arbeidsledigheten i Spania øker til over 20 prosent i år, etter seks år med fallende ledighet.

– Spanias arbeidsmarked har strukturelle svakheter som fører til at veldig mange mister jobben i krisetider. Oppsigelser har vært brukt som et verktøy når bedrifter skal tilpasse seg en ny virkelighet, sier Rafstedt.

Etter finanskrisen ble arbeidsmarkedet deregulert. Arbeidsgiverne skulle få enda mer fleksibilitet. I dag er hver fjerde arbeidstaker i Spania midlertidig. Andelen midlertidige er den høyeste innenfor EU.

– EU presset også på for kutt i offentlig pengebruk. Det rammet kvinner spesielt. Både fordi de jobber i offentlig sektor og fordi det ble forventet at de skulle gå inn og ta på seg omsorgen for barn og eldre, sier Rafstedt.

Omstridt nøysomhetspolitikk

Nøysomhetspolitikken i årene etter finanskrisen utløste store streiker og omfattende protester.

– En hel generasjon fikk vanskeligheter med å starte voksenlivet. Det var ikke arbeid å få, sier Rafstedt.

ØDE: Stranden ligger tom i Alicante. Ingen turister kommer til Spania. Foto: Harald Henden

Etter finanskrisen mistet mange spanjoler arbeidet og ble kastet på gaten. Denne gang synes det for Rafstedt som om regjeringen takler krisen annerledes og søker å beskytte svake grupper.

– Bedrifter har ikke lov til å begrunne oppsigelser med coronapandemien. Det er heller ikke lov å avslutte midlertidige kontrakter før tiden, begrunnet med at bedriften har mistet inntektsgrunnlaget, sier Rafstedt.

Permitterte har rett til å få utsettelse på boliglånet. Statsministeren har uttalt at ingen skal miste hjemmet fordi de havnet i et økonomisk uføre.

Hun sier at regjeringen også har innført forbud mot å kutte strøm, vann, gass og telefoni til sårbare grupper.

– De som gjør rent i private hjem, vil få kompensasjon hvis de mister arbeidet. Mange er kvinner og innvandrere. Det er første gang de blir omfattet av en støtteordning for arbeidstakere, forteller NUPI-forskeren.

Lite å tære på

Rafstedt sier at spansk økonomi er bygget rundt små og mellomstore bedrifter, som har lite å tære på når krisen rammer. Sesongarbeid er utbredt i landbruk og reiselivsnæringen, som rammes knallhardt av pandemien.

Arbeidsledigheten i Spania økte med 300 000 i mars og nye 300 000 i april. Nesten 3,9 millioner står uten arbeid. I tillegg kommer 1,3 millioner permitterte. Ledigheten på 14,4 prosent er dobbelt så høy som snittet i EU.

BESKYTTET: Gummihanskene holder munnbindet til denne kvinnen i Valencia. Foto: Harald Henden

Det venstrepopulistiske partiet Podemos ble grunnlagt i i 2014 som protest mot ulikhet, korrupsjon og den politiske håndteringen av finanskrisen. I dag regjerer Podemos sammen med sosialdemokratiske PSOE.

Tror på oppgang i 2021

Pedro Sánchez leder den første koalisjonsregjeringen i Spania siden 1930-tallet.

– De tok over i januar og har virkelig fått kjørt seg, sier doktorgradsstipendiaten fra NUPI.

Den spanske regjeringen har kommet med krisepakker til næringslivet og økt overføringene til sårbare grupper.

Finansdepartementet i Madrid forventer en intens krise av begrenset varighet og tror at økonomien kommer sterkt tilbake i 2021.

