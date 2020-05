SMITTEEKSPERT: Anthony Fauci sammen med president Donald Trump under pressekonferansen i Det hvite hus 22. april. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Trumps smitteekspert: Tror viruset utviklet seg i naturen - ikke i kinesisk laboratorium

Den amerikanske smitteeksperten Anthony Fauci har stått side ved side med Donald Trump under USAs coronaoppdateringer. Nå taler han presidenten imot.

Oppdatert nå nettopp

– Hvis du ser på utviklingen av viruset i flaggermus, og det som er der ute nå, tyder det veldig, veldig sterkt på at dette ikke kan ha blitt kunstig eller bevisst manipulert - slik mutasjonene naturlig har utviklet seg, sier Fauci i et intervju med National Geographic som ble publisert 4. mai.

– Flere veldig kvalifiserte evolusjonsbiologer har sagt at alt ved den trinnvise utviklingen over tid indikerer sterkt at viruset utviklet seg i naturen og deretter smittet arter, legger han til.

– Ja, men hva hvis forskere fant viruset utenfor laboratoriet, tok det tilbake og så rømte det? Spør magasinet.

– Men det betyr at det var i naturen til å begynne med. Det er derfor jeg ikke forstår hva de snakker om, hvorfor jeg ikke bruker mye tid på å gå inn i denne sirkulære argumentasjonen.

Det stemmer dårlig overens med hva både Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo har sagt.

les også Pompeo hevder det er «enorme bevis» for at coronaviruset kom fra kinesisk laboratorium

Hevder å ha sett bevis

Forrige uke svarte Trump «ja» etter å ha blitt stilt spørsmål om hvorvidt han har sett noe som gjør at han mener det er sannsynlig at covid-19 oppsto i Wuhans institutt for virologi.

– Vi kommer til å finne ut hvor det var og hvor det kom fra. Dere kjenner teoriene. Vi har lab-teorien og flaggermus-teorien, det er mange teorier, sa han videre.

Også Pompeo hevder å ha sett bevis for at viruset stammer fra et laboratorium i Wuhan.

– Det er enorme beviser for at det var der det startet, sa Pompeo på ABC-programmet «This Week» søndag, 3. mai.

– Jeg kan si deg at det er betydelige beviser på at dette kom fra det laboratoriet i Wuhan.

Han sa også at det kinesiske kommunistpartiet gjorde alt de kunne for at resten av verden ikke fikk vite om viruset.

– Ikke menneskeskapt

I forrige uke gikk amerikanske etterretning ut med en uttalelse der de påpeker at de ikke har funnet bevis for at viruset er menneskeskapt.

les også New York Times: USAs etterretning presses for å koble coronaviruset med Wuhan-laboratorier

– Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, heter det i en kunngjøring.

Likevel utelukker de ikke at viruset kan komme fra et laboratorium.

– Vi vil fortsette å undersøke all informasjon og etterretning grundig for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter kontakt med smittede dyr, eller om det var et resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan, heter det videre.

Ifølge CNN sier USAs forsvarssjef Mark Milley at det fortsatt er uklart hvor viruset stammer fra.

– Kom det fra en viruslab i Wuhan, oppsto det på et våtmarked i Wuhan eller oppsto det et annet sted? Svaret på det er at vi ikke vet, sa Milley på en pressekonferanse tirsdag, sitert av CNN skriver NTB.

Men også han sier at de fleste bevisene tilsier at viruset oppsto naturlig, og ikke er menneskeskapt.

Viruslaboratorium: Umulig

Kinesiske forskere har sagt at de anser det som sannsynlig at viruset stammer fra flaggermus, at det har kommet over på andre dyr og hoppet fra dyr til mennesker på såkalte våtmarkeder i Wuhan der det handles med ville dyr.

Men det faktum at viruslaboratoriet finnes, har skapt grobunn for konspirasjonsteorier og spekulasjoner om at virus egentlig stammer fra Wuhans institutt for virologi, nærmere bestemt P4-laboratoriet, som er utstyrt for å håndtere farlige virus, skriver NTB.

– Ingen fra staben hans har vært smittet av viruset, sa leder for laboratoriet Yuan Zhiming i et intervju med den engelskspråklige statlige kringkasteren CGTN i april.

Videre sier han at «det ikke er mulig at viruset kom fra dem».

Publisert: 06.05.20 kl. 09:43 Oppdatert: 06.05.20 kl. 10:03

Les også

Fra andre aviser