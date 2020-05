VEKKER OPPSIKT: Mange har reagert på bildene av demonstranter som bestilte seg smørbrød på Subway midt i delstatens hovedstad Raleigh, med blant annet et stort antitankvåpen slengt over skulderen. Våpenet er produsert i Sverige av Saab Brofors. Foto: Travis Long

Corona-demonstrasjoner i USA: – Hjelper ikke mot viruset å ta vekk rettighetene våre

NEW YORK/OSLO (VG) Amerikanere tar til gatene for å demonstrere mot det de mener er for strenge coronatiltak. Nå vekker bilder av tungt bevæpnede demonstranter som tar seg en pause på Subway mellom slagene oppsikt.

Amerikanere har de siste ukene tatt til gatene i flere delstater for å protestere mot det de mener er altfor strenge coronatiltak – protester som også har blitt støttet av landets president Donald Trump.

Anslagsvis 22 millioner amerikanere er meldt arbeidsledige som følge av coronakrisen, noe som har ført til at demonstrasjonene har spredt seg fra New York til andre delstater, skriver New York Times.







Flere av demonstrantene har vært bevæpnet, og nå vekker bilder av væpnede demonstranter i Nord-Carolina oppsikt. Gruppen på rundt 11 føyde seg lørdag inn i rekken av amerikanere som krever en oppmykning i regelverket.

Mange har reagert på bildene av demonstrantene som bestilte seg smørbrød på Subway midt i delstatens hovedstad Raleigh, med blant annet et stort antitankvåpen slengt over skulderen.

Stephen Wagner (39) er mannen med det svenskproduserte AT4, og bærer også to 44 kaliber revolvere i hylster på bildet.

Han sier at de ikke er ute og demonstrerer. I Nord-Carolina er det nemlig ikke lov å bære våpen i nærheten av en demonstrasjon.

– Vi er bare en gruppe som samles for å gå en tur. Vi føler at jo mer skytevåpen du kan bære, jo bedre er det for beina dine, sier Wagner.

Han erkjenner at det ser rart ut å bære slike våpen på Subway.

– Vi bare vil at alle skal forstå at de likevel har lov til å gjøre det, og at den delen av grunnloven vår ennå lever godt. Vi er like vennlige, kanskje vennligere enn mange andre du kommer til å møte. AT4-våpenet har allerede vært avfyrt, så det er bare en tom hylse, sier Wagner.

At folk skal ha reagert på dem, er en løgn, mener han.

– Det gikk bra. Det er ikke uvanlig at folk bærer skytevåpen her i sørstatene. Noen jakter, noen er i militære, og noen er gode gamle amerikanere som gjør det fordi vi kan.

Han og gruppen er imot corona-tiltakene.

– Det hjelper ikke mot viruset å ta vekk rettighetene våre.

TRIMGRUPPE: – Vi er bare en gruppe som samles for å gå en tur. Vi føler at jo mer skytevåpen du kan bære, jo bedre er det for beina dine, sier Stephen Wagner (39) til VG. Foto: Privat

– Absurd

En hendelse som har fått mye oppmerksomhet, er gruppens møte med småbarnsforeldrene Deonte og Beth Hopkins Thomas, som var ute og gikk tur med barna.

– Det var en kar som begynte å skrike mot oss at vi ikke skulle komme mot sønnen hans. Vi var på den andre siden av gaten, og tok en annen vei i stedet. Men en i gruppen vår valgte å være en plageånd og gå mot paret, sier Wagner.

Deonte Thomas forteller til VG at det var et skremmende møte.

– Vi følte oss absolutt truet. Det var en dusin folk med angrepsrifler og andre våpen, foruten mannen som gikk mot oss med den store skiftenøkkelen. Vi forsøkte å le det vekk, for vi hadde våre to små barn i barnevognen. Samtidig var det hele så absurd å se voksne menn med skytevåpen og bazookaer. De tenker det er en morsom hobby å gjøre folk redde, sier han.

Deonte og Beth Hopkins Thomas var ute og gikk tur med barna da de møtte den væpnede gruppen. De sier at mannen med den store skiftenøkkelen gjorde en nazihilsen mens andre øyenvitner hevder at han prøvde å lage en high five. Foto: Travis Long

Smørbrød med våpen

En annen person på Subway har på seg et ansiktsdekkende skjerf og bærer en pumpehagle. På et annet bilde sitter en mann med en hagle støttet på en Subway-benk med en sandwich i hånden. En annen mann tar en selfie utenfor butikken mens han holder en replika av en maskinpistol på 50 kaliber, bygget i tre.

Bildene har sirkulert på sosiale medier, og blitt delt og likt av tusener. De er også blitt plukket opp av komikere, og flere har laget memes av bildene, hvor våpnene er byttet ut med smørbrød.

VIL IKKE VÆRE HJEMME: Her protesterer folk etter at påbudet om å holde seg mest mulig hjemme er utvidet i Austin i Texas for tre uker siden. Foto: Callaghan O'Hare, Reuters

Støtte fra toppen

Både Washington Post og NBC skriver at det finnes en sterk kobling mellom coronaprotestene og noen av USAs mest kompromissløse våpenaktivister.

Et familiedrevet nettverk av våpenaktivister står nemlig bak fem av de største Facebook-gruppene der disse protestene arrangeres og promoteres.

President Donald Trump har flere ganger uttrykt støtte til demonstrantene, og justisminister William Barr har også uttrykt at restriksjonene i landet kan ha gått for langt.

– Vi har aldri før pålagt borgerrettighetene lignende begrensninger. Konseptet der man må holde seg hjemme er urovekkende nær husarrest, sa Barr i et intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt noen uker tilbake.

STØTTENDE: President Donald Trump har flere ganger uttrykt støtte til demonstrantene. Foto: Al Drago, EPA

Da USAs president Donald Trump 16. april lanserte sin trestegsplan for gjenåpning av det amerikanske samfunnet, ble det klart at den ikke inneholdt noen nasjonal strategi for coronatesting.

Dette er noe flere guvernører og senatorer har uttalt at de ønsker seg før de kan ta beslutningen om å lempe på noen av restriksjonene.

Adressat for mange av slagordene under protestene har vært Dr. Anthony Fauci, USAs fremste smitteekspert og rådgiver for Det hvite hus.

Donald Trump har tidligere understrekte at han ikke ville sparke smitteekspert Anthony Fauci, etter at det var spekulasjonene om dette. Trump hadde da delt en melding på Twitter, som oppfordret til å sparke Fauci.

