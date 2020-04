HELSETILSTAND: Det spekuleres i Nord-Koreas diktator Kim Jong-un sin helsetilstand, etter at han angivelig skal ha gått gjennom operasjon 12. april. Foto: KCNA / X02538

Eksperter om Kim Jong-un-ryktene: – Større kredibilitet nå

Spekulasjoner rundt Nord-Koreas diktator Kim Jong-un sin helsetilstand sprer seg, etter at det dukket opp rykter om at han skal ha være alvorlig syk etter å ha gjennomgått en operasjon. Nord-Korea-eksperter mener det nå er mer troverdig at han har alvorlige helseproblemer.

Det skal ha vekket oppsikt at han ikke viste seg på merkedagen 15. april, da bestefaren Kim Il-sungs bursdag feires. Den angivelige operasjonen skal ha skjedd 12. april.

Natt til lørdag norsk tid meldte Reuters at Kina angivelig har sendt et medisinsk team til Nord-Korea, etter å ha vært i kontakt med tre anonyme kilder som skal ha kjennskap til saken.

Lørdag melder Reuters at et tog som muligens tilhører Kim Jong-un har blitt observert i Wonsan, en havneby i Nord-Korea.

Det amerikanske nettstedet 38 North er viet til å analysere Nord-Korea. De har fanget opp et tog som muligens kan tilhøre Kim Jong-un på et satellittkamera tatt over Wonsan, 23. april. Foto: PLANET LABS / X80001

De viser til en rapport fra det amerikanske nettstedet 38 North, som observerer Nord-Korea.

38 North skriver at toget var parkert i Wonsan mellom 21. og 23. april, ved en stasjon som er reservert for Kim-familien. De skriver at det mest sannsynlig er Kim Jong-un sitt tog, men Reuters har ikke fått dette bekreftet, eller at han har vært i Wonsan.

«Toget beviser ikke noe om hvor den nordkoreanske lederen befinner seg eller indikerer noen ting om hans helse, men det gir støtte til rapporter om at Kim befinner seg i et eliteområde på landets østkyst», står det i rapporten.

Dette er ikke første gang Kim Jong-un har vært borte fra mediebildet. I 2014 forsvant han i mer enn en måned, før han plutselig kom tilbake på TV, haltende med en stokk.

– Mer kredibelt

Paul Midford, Øst-Asia-ekspert og professor ved NTNU, uttalte til VG tidligere denne uken at det ikke er noen sikker sak at landets diktator faktisk er syk. Men han mener at helseryktene blir mer troverdige nå som Kina skal ha sendt et medisinsk team til Nord-Korea:

– Dette gjør at opplysningene om hans helsetilstand har større kredibilitet nå, enn når nyheten først sprakk. Når vi får rapporter fra Sør-Korea, så vil jeg nok tro mer på det, sier han til VG lørdag kveld.

Dersom det skulle vise seg at Kim Jong-un blir ute av stand til å styre landet, er det en tydelig kandidat til å overta makten:

– Jeg tror det mest sannsynlig blir hans søster Kim Yo-jong, men det kan være en annen kredibel kandidat i hans familie som plutselig kan dukke opp, sier Midford.

– De hadde kommet med en kunngjøring når de har kontroll over situasjonen, de ønsker ikke å spre panikk eller forvirring.

STERK KANDIDAT: Kim Yo-jong, søsteren til Kim Jong-un, blir pekt ut som en mulig etterkommer. Foto: Jorge Silva / X90026

– Virkelig store helseproblemer

Vladimir Tikhonov er professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Han har også tidligere uttalt seg om helseryktene til VG.

– Det kan på dette tidspunktet se ut til at han virkelig har store helseproblemer, og at hans fravær i offentligheten kan være relatert til disse. Han lever et usunt liv, sier han lørdag kveld.

– Resten er rykter, som vi ikke får bekreftet. Vi må huske at veldig få personer virkelig kan si noe om hans helse, og ingen av dem er spesielt snakkesalige. Veldig få leger behandler ham.

Han mener at det at Kina har gitt medisinsk bistand til Nord-Korea ikke er ekstraordinært i seg selv.

– Det ser ut til det har vært en operasjon, som har gått galere enn man har ønsket. Det er ikke nødvendigvis et bekreftet faktum, men det kan ikke utelukkes, sier han.

Tikhonov tror også søsteren tar over makten i landet, dersom Kim Jong-un ikke kan lede selv.

Han påpeker at Nord-Korea kun har hatt mannlige ledere, og at selv om det er et mannsdominert samfunn, så har noen av Kim-familiens kvinner vært gjenstand for personkult, for eksempel Kim Il Sungs første kone Kim Jong Suk.

– Men i virkeligheten skal regimet under søsteren Kim Yo Jong være et oligarki, ledet av Kims egen klan og de topp-byråkratiske familiene som er allierte med dem.

