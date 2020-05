SISTE FARVEL: En familie tar farvel med et familiemedlem smittet av coronaviruset i Complexo de Alemão i Rio de Janeiro. Foto: Betinho Casas Novas

«Hva så?» sa Bolsanaro. Nå forteller innbyggere om en coronakatastrofe i Brasils favelaer

RIO DE JANEIRO (VG) Til vanlig dekker fotografen Betinho Casas Novas volden og det harde livet i favelaen der han har vokst opp. Nå er det en helt annen katastrofe som tar liv i rekordfart rundt ham. – Det brenner her, sier han til VG.

«Hva så?»

Det var svaret til Brasils president Jair Bolsonaro, etter at en journalist i forrige uke spurte ham om de 474 menneskene som hadde dødd av coronaviruset i Brasil samme dag.

Antallet var da rekordhøyt. Bolsonaro, som er en av de statslederene i verden som offentlig har tatt aller lettest på coronaviruset, fortsatte:

«Hva vil du jeg skal gjøre?»

Siden har flere hundre mistet livet hver dag. Onsdag ettermiddag viser VGs oversikt at rundt 116.000 er registrert med coronasmitte i Brasil, mens landet nærmer seg 8000 registrerte dødsfall. Det antas at bare en brøkdel av tilfellene.

I landets fattige nabolag utfolder det seg nå en sykdomskatastrofe uten sidestykke. VG har den siste uken snakket med flere innbyggere som forteller hvordan smitten og de høye dødstallene påvirker dem.

FØR SMITTEN: Betinho Casas Novas på jobb som fotograf i Complexo de Alemão utenfor Rio de Janerio. Foto: Privat

«Det brenner her»

– Dette er et øyeblikk som vil gå inn i historien, så jeg tenkte: jeg må dekke dette.

Det sier Betinho Casas Novas til VG over telefon fra Rio de Janeiro. Han er født, oppvokst og bor fortsatt i Complexo de Alemão nord i millionbyen, et område som har 16 favelaer med rundt 150.000 innbyggere.

Området regnes som et av Brasils farligste og selv har Betinho mistet mange venner til narkotikagjenger og organisert kriminalitet. De fleste av dem sitter i fengsel eller er døde.

Selv valgte han heller en annen vei. Han ble fotojournalist.

I forrige uke fotograferte han en families siste farvel med et coronarammet familiemedlem, beskyttet med masker, i en liten seremoni på en overfylt kirkegård uten andre en de aller nærmeste.

Familien hadde opplevd å få svært lite hjelp på sykehuset, og ønsket at Betinho skulle dokumentere deres farvel.

– Vi opplever en kollaps på kirkegårdene, en kollaps i helsevesenet, og det brenner her, sier han.

ET TIL OFFER I JORDEN: Over 7300 mennesker er bekreftet døde av coronasmitte i Brasil, men det fryktes at mørketallene er svært store. Foto: Betinho Casas Novas

Lytter til presidenten

Han forteller at det i Alemão er svært lite hjelp å få fra myndighetene.

– Myndighetene var aldri i favelaen før pandemien, og de er i enda større grad fraværende nå. Når det gjelder bevisstgjøring av folk om smittefaren er det vi som bor her som forsøker å gjøre det.

Betinho forteller om en familie han møtte i forrige uke som mangler alt - ikke bare mat og vann, men også TV og internett. Derfor var de helt uvitende som smitterisikoen.

– De fikk høre om coronaviruset på gata. De begynte å se folk med ansiktsmasker og begynte å lure på hva som foregikk.

les også Brasils Bolsonaro sluttet seg til coronademonstrasjoner

PRESIDENT: Jair Bolsonaro fotografert på vei ut av presidentresidensen Alvorada Palace i hovedstaden Brasilia tirsdag denne uken. Foto: UESLEI MARCELINO / REUTERS

Det at landets president, Jair Bolsonaro, offentlig med en rekke uttalelser har tatt så lett på den dødelige smitten, har påvirket mange brasilianeres holdning til viruset. Bethino merker det ikke bare i sitt eget nabolag, der mange barer og markeder er fulle av folk, men også i sin egen familie.

– Moren min er dessverre Bolsonaro-tilhenger. I begynnelsen av pandemien holdt hun seg hjemme, men etter at Bolsonaro begynte å snakke om at folk kan gå ut vil hun ut også. Vi prøver å holde henne hjemme, sier han.

FRIVILLIG: Mange i Brasils favelaer føler at myndighetene har forlatt dem. Renata Trajano Foto: BENTO FABIO

Jobber døgnet rundt – frivillig

Renata Trajano har bodd i Complexo do Alemão i 23 år.

Denne favelaen er kjent for hyppige konflikter mellom politiet og narkogjengene som dominerer området, men nå er det en ny trussel som er i fokus.

– Vi begynte å tenke på koronaviruset allerede før det kom til Brasil, mens det bare var i nyhetene fra andre land, sier hun over telefon til VG.

les også Brasil: Her begraves coronadøde i massegraver

– Livet i favelaen handler om å overleve, og takle alle typer utfordringer. Vi tenkte: «Hva skjer hvis dette viruset kommer hit? Hvordan vil det gå her i favelaen som per definisjon allerede er en eneste stor folkemengde?». I et hus med tre rom her, bor det fort 10 personer.

Det første hun og andre frivillige tenkte var på den kritiske vannmangelen og konsekvensene for behovene for bedre hygiene. De forsøkte å nå ut via sosiale medier for å be om krisehjelp. Et av Brasils største bryggerier donerte vann.

BEVISSTGJØRING: Renata Trajano henger opp en plakat i Alemão. Foto: BENTO FABIO

De frivillige, som Renata, jobber ofte døgnet rundt.

– En venninne og jeg begynte først å fokusere på antibac, men vi ser nå at sult og fattigdom rammer enda hardere enn sykdommen. Dersom de som bor her ikke kan jobbe som vanlig, hvordan de skal overleve?

Renata beskriver arbeidet som slitsomt, smertefullt og stressende, men behovet i hennes nabolag er nå så stort, smitten er så faretruende, og mange føler at myndighetene har forlatt dem.

Helsestasjonene i Alemão har ikke noen mulighet for skanning eller testing for viruset. De har heller ikke det rette utstyret man trenger ved en intensivavdeling.

– Vi vet at vi ikke kan hjelpe alle, vi er ikke myndighetene. Og det sier vi til alle vi møter. «Vi er ikke myndighetene, vi er akkurat som deg, folk fra favelaen»

Hjelpearbeideren vet ikke hvor dette vil ende eller hvor mange flere som vil dø.

– Vi prøver så godt vi kan å hjelpe våre egne.

Publisert: 06.05.20 kl. 23:16

