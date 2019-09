BEKYMRET: NATOs Jens Stoltenberg sier han er bekymret etter angrepene i Saudi-Arabia. Bildet er fra en flytur til Polen i mars i år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stoltenberg om angrepene i Saudi-Arabia: - Ekstremt bekymret

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier organisasjonen er «ekstremt bekymret» for at situasjonen vil eskalere etter angrepene mot to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Mandag opplyser den saudiarabiske talsmannen oberst Turki al-Malki at etterforskningen fortsatt pågår for å fastslå hvor angrepene ble utført fra. Han sier etterforskningen så langt tyder på at iranske våpen ble brukt.

De sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene, og sier de ble utført med bruk av droner sendt fra Jemen. De har også varslet at de vil komme med angrep i enda større omfang dersom Saudi-Arabia fortsetter med sin militærkampanje mot opprørsgruppen.

Al-Maliki er talsmann for den saudiledede koalisjonen som kriger mot houthiene i nabolandet. Obersten sier resultatene av etterforskningen vil bli offentliggjort så snart den er ferdig.

HEVDER IRAN STÅR BAK: Den saudiske obersten Turki al-Malki sa på en pressekonferanse mandag at etterforskningen tyder på at Iran står bak angrepene mot oljeanlegg i landet natt til lørdag. Foto: Fayez Nureldine, AFP

Rettet tidlig skylden mot Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo gikk i helgen ut og sa han tvilte på at angrepene kom fra Jemen, og rettet skylden mot Iran.

– Tehran står bak nærmere 100 angrep på Saudi-Arabia, mens Rouhani og Zarif later som om de engasjerer seg i diplomati. Iran har nå satt i gang et angrep mot verdens energiforsyning, skrev han på Twitter dagen etter angrepene.

RØYKLAGT: Store mengder røyk ble sett etter at Saudi Aramcos oljeanlegg begynte å brenne som følge av droneangrep natt til lørdag. Foto: AFP

President Donald Trump har imidlertid ikke gått like langt som utenriksministeren, men i en Twittermelding mandag ettermiddag norsk tid stiller han spørsmål ved om Iran er så uskyldige i saken som de hevder.

– Husker dere da Iran skjøt ned en drone, og sa at dronen var i deres luftrom, når fakta er at den ikke var i nærheten engang. De sto fast på den historien selv om de visste at det var en stor løgn. Nå sier de at de ikke har noe å gjøre med angrepene mot Saudi-Arabia. Vi får se? skriver presidenten og sikter til da Iran skjøt ned en amerikansk drone i juni.

MENER IRAN STÅR BAK: USAs utenriksminister har gitt Iran skylden for angrepene, mens president Donald Trump har vært mer vag med å fordele skyld. Foto: Leah Millis, Reuters

Hvorvidt dronen befant seg i iransk luftrom eller ikke, er de to landene uenige om, men hendelsen førte til en tilspissing i den allerede spente situasjonen mellom de to landene.

Trump sa søndag at USA tror de vet hvem som sto bak angrepene, og at de var klare til å svare når bekreftelsen kommer.

– Saudi-Arabias oljeproduksjon ble angrepet. Vi har grunn til å tro vi vet hvem den skyldige er, og er «locked and loaded» til å svare når det er bekreftet, men vi venter på å høre fra kongedømmet om hvem de tror sto bak angrepet og hvordan vi da skal gå videre, skrev Trump på Twitter.

Store konsekvenser for verdensmarkedet

USAs utenriksminister er ventet å ta flere telefoner til personer i regionen mandag, skriver CNN. Diplomatiske kilder forteller at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman skal være en av dem Pompeo skal ha telefonmøte med.

Lørdag skal også den amerikanske presidenten ha hatt samtaler med kronprinsen.

ANGREPET: Satellittbilder viser svart røyk som stiger opp fra Aramcos prosesseringsanlegg i Buqyaq i Saudi-Arabia 14. september. Foto: Planet Labs Inc, AP

Angrepene mot det statlige saudiarabiske oljeselskapet Aramcos prosesseringsanlegg for råolje har ført til et daglig bortfall på 5,7 millioner fat olje fra verdensmarkedet. Dette tilsvarer rundt 5 prosent av verdens daglige produksjon av råolje, ifølge E24.

Publisert: 16.09.19 kl. 16:30 Oppdatert: 16.09.19 kl. 19:47