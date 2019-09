ANGREPET: Satellittbilder viser svart røyk som stiger opp fra Aramcos prosesseringsanlegg i Buqyaq i Saudi-Arabia 14. september. Foto: Planet Labs Inc via AP / NTB scanpix

Saudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep

En saudiarabisk militærtalsmann sier etterforskningen så langt tyder på at iranske våpen ble brukt i angrepene mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Etterforskningen pågår for å fastslå hvor angrepene ble utført fra, opplyser oberst Turki al-Malki videre til pressen i Riyadh mandag.

De sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepet som fant sted natt til lørdag, og sier de ble utført med bruk av droner sendt fra Jemen. De har også varslet at de vil komme med angrep i enda større omfang dersom Saudi-Arabia fortsetter med sin militærkampanje mot opprørsgruppen.

Al-Maliki er talsmann for den saudiledede koalisjonen som kriger mot houthiene i nabolandet. Obersten sier resultatene av etterforskningen vil bli offentliggjort så snart den er ferdig.

USAs utenriksminister Mike Pompeo gikk i helgen ut og sa han tvilte på at angrepene kom fra Jemen, og rettet skylden mot Iran.

– Tehran står bak nærmere 100 angrep på Saudi-Arabia, mens Rouhani og Zarif later som om de engasjerer seg i diplomati. Iran har nå satt i gang et angrep mot verdens energiforsyning, skrev han på Twitter dagen etter angrepene.

President Donald Trump har imidlertid ikke gått like langt som utenriksministeren, men i en Twittermelding mandag ettermiddag norsk tid stiller han spørsmål ved om Iran er så uskyldige i saken som de hevder.

– Husker dere da Iran skjøt ned en drone, og sa at dronen var i deres luftrom, når fakta er at den ikke var i nærheten engang. De sto fast på den historien selv om de visste at det var en stor løgn. Nå sier de at de ikke har noe å gjøre med angrepene mot Saudi-Arabia. Vi får se? skriver presidenten og sikter til da Iran skjøt ned en amerikansk drone i juni.

Hvorvidt dronen befant seg i iransk luftrom eller ikke, er de to landene uenige om, men hendelsen førte til en tilspissing i den allerede spente situasjonen mellom de to landene.

USAs utenriksminister er ventet å ta flere telefoner til personer i regionen mandag, skriver CNN. Diplomatiske kilder forteller at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman skal være en av dem Pompeo skal ha telefonmøte med.

Lørdag skal også den amerikanske presidenten ha hatt samtaler med kronprinsen.

Angrepene mot det statlige saudiarabiske oljeselskapet Aramcos prosesseringsanlegg for råolje har ført til et daglig bortfall på 5,7 millioner fat olje fra verdensmarkedet.

