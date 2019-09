I ARREST: Den iranske revolusjonsgarden på plass ved skipet Stena Impero et par dager etter at det ble tatt i arrest i ved den iranske havnen Bandar Abbas. Foto: Hasan Shirvani / TT NYHETSBYRÅN

Svenskeid tankskip blir frigitt etter to måneder i arrest i Iran

Det svenskeide tankskipet «Stena Impero» ble tatt i arrest av Iran i juli, men vil i løpet av kort tid få seile videre, opplyser rederiet Stena Bulk.

– Vi håper å kunne komme i vei i løpet av noen timer, men vil ikke ta noe på forskudd. Først vil vi se at fartøyet forlater iransk territorialfarvann, sier Stena Bulks administrerende direktør Erik Hånell til SVT.

«Stena Impero» ble tatt i arrest av Iran den 19. juli. Iranske myndigheter hevder det brøt det internasjonale maritime regelverket og hadde skrudd av sitt GPS-system og ignorerte advarsler.

Et mannskap på 23 personer, med russiske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk, var om bord i skipet da det ble tatt i arrest.

Hevder skipet var i iransk farvann

Rederiet fikk snakke med kapteinen på tankskipet på telefon noen dager etter arrestasjonen.

– Han sa kort at de er ved god helse og at de blir behandlet bra, men at de selvsagt er under sterkt psykisk press som følge av situasjonen de befinner seg i, sa rederiets administrerende direktør Erik Hånell til Sveriges Radio.

Tankskipet, som seiler under britisk flagg, måtte gå til land i den iranske havnebyen Bandar Abbas etter arrestasjonen. Der har det siden har ligget.

Ifølge SVT ble syv av besetningsmedlemmene frigitt i slutten av august.

MANNSKAPET: Et mannskap på 23 var om bord da Stena Impero ble tatt i iransk varetekt 19. juli. Foto: AFP

Iran hevder «Stena Impero» befant seg i iransk farvann, mens rederiet hevder det oppholdt seg i internasjonalt farvann. Skipet var opprinnelig på vei mot Saudi-Arabia.

Ifølge Reuters bekrefter også det iranske nyhetsbyrået Fars at skipet snart blir frigitt.

– Etter å ha endt arresten for den engelske tankeren Stena Impero vil dette skipet snart, og etter at 65 dager har gått, begynne sin ferd fra havnen i Bandar Abbas, og mot internasjonale farvann, sier Allahmorad Afifipour, sjef for Ports and Maritime Organisation of Iran, i Hormozgan-provinsen.

Mange har sett på arresten som hevn

I et brev til FNs sikkerhetsråd et par dager etter arrestasjonen skrev Storbritannia at Iran brøt mot gjeldende regler da fartøyet ble oppbrakt, og dessuten at Iran forverrer en allerede spent situasjon.

– Den rådende spenningen er ekstremt urovekkende, og vår høyeste prioritet er å trappe den ned. Vi søker ingen konfrontasjon med Iran. Men det er uakseptabelt og i høy grad eskalerende å true skipsfart som utfører sine legitime oppdrag i internasjonalt anerkjente passasjer, heter det i brevet.

Mange har sett på arresten av Stena Impero som iransk hevn for at den britiske marinen tok beslag i et iransk tankskip utenfor Gibraltar fordi oljelasten om bord angivelig var på vei til Syria.

Det iranske tankskipet Grace 1, som senere ble omdøpt til Adrian Darya 1, ble løslatt av Gibraltar i midten av august.

Statlig iransk TV meldte alt for to uker siden at det svenske tankskipet snart ville få seile videre.

