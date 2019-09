Per dags dato sitter to menn inne for drapet på Teresa Halbach. Brendan Dassey og onkelen Steven Avery ble sammen dømt for voldtekt og drapet på fotografen i 2006. Foto: Reuters

Mann hevder han står bak «Making a Murderer»-drapet

En innsatt i Wisconsin skal ha tilstått drapet på Teresa Halbach.

Nå nettopp







Drapet på fotografen Teresa Halbach fikk stor oppmerksomhet etter den kjente dokumentarserien «Making a Murderer», hvor to menn ble dømt for voldtekt og drapet på Halbach.

Nå hevder imidlertid en ukjent, drapsdømt mann fra Wisconsin at han står bak drapet på Teresa Halbach, melder Newsweek.

– Vi har ikke bekreftet legitimiteten bak tilståelsen, men ettersom tilståelsen ble gitt av en dømt morder fra Wisconsin, føler vi oss ansvarlige for å levere alt av bevis til myndighetene, sier regissør Shawn Rech i «Convicting a Murderer» til nettstedet.

Den drapsdømte mannen vil imidlertid ikke bli navngitt før myndighetene har sett nærmere på tilståelsen.

«Making a Murderer»-nevøen: Tapte kampen om løslatelsen

Fotografen Teresa Halbach ble funnet drept i oktober 2005. Per dags dato sitter to menn inne - dømt for drapet. Brendan Dassey (29) og onkelen Steven Avery (57) ble sammen dømt for voldtekt og drapet på fotografen i 2006. Både Avery og Dassey har erklært seg ikke skyldige.

Visste du? Steven Avery har ikke sett serien

Regissøren bekrefter at tilståelsen ikke kommer fra hverken Brendan Dassey eller Steven Avery.

– Etter å ha vært i produksjon i 20 måneder, har vi avdekket en mengde informasjon og bevis som har ført oss til sannheten. Etterforskningen vår slutter ikke her, sier regissør Rech.

Både Steven Avery og Brendan Dassey sitter fengslet på livstid, men hvis tilståelsen fra den ukjente mannen viser seg å stemme, kan det bety at de to vil bli sluppet fri.

Tilsto - trakk tilståelsen

Drapet på Teresa Halbach har fått internasjonal oppmerksomhet etter dokumentarserien «Making a Murderer». Netflix-serien handler om voldtektsdømte Steven Avery, som ble frikjent etter å ha sonet 18 år av en dom på 32 års fengsel.

Dokumentarserien om Avery-saken var en av Netflix første store suksesser, med mange millioner seere over hele verden.

«Making a Murderer»: Nevøen ber Høyesterett om å høre saken

Steven Avery ble løslatt i 2003, men to år senere havnet han bak murene igjen da han ble dømt for drapet på Teresa Halbach. Brendan Dassey, som var 16 år på tidspunktet drapet skjedde, tilsto under avhør at han var med på å drepe Halbach. I ettertid trakk han imidlertid tilståelsen.

Visste du? Steven Avery har forlovet seg

I 2016 ble drapsdommen opphevet av en lavere rettsinnsats, og dommeren beordret en løslatelse Dassey. Staten Wisconsin valgte da å anke saken for en full domstol – og Dassey tapte likevel kampen om løslatelse.

Tilståelsen Dassey ga under avhørene har i ettertid blitt svært omdiskutert av ekspertene. Dassey beskrives som en introvert, forsiktig gutt med IQ ned mot grensen til psykisk utviklingshemming. Advokatene hans mener tilståelsen aldri burde blitt brukt til å dømme ham.

Steven Averys advokat: Peker ut Halbachs ekskjæreste som mistenkt

Påtalemyndighetene hevder på sin side at etterforskerne hverken har truet eller gitt Dassey løfter under avhørene, og at de fortsatt mener tilståelsen er ekte.

Dette mener ekspertene om Steven Averys IQ:

Publisert: 24.09.19 kl. 20:16







Mer om