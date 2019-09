KLIMA: Den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg har fått mye ros, men også kritikk for sin tale i FN. Foto: Jason DeCrow / AP Photo

Greta Thunberg til «Skavlan»: Begynte på FN-talen i juni

I et nytt intervju med Fredrik Skavlan, slår 16-åringen tilbake mot kritikerne.

For knapp en måned siden dro Greta Thunberg (16) til New York for å delta på klimatoppmøtet i FN. T

hunberg talte mandag under klimamøtet, hvor hun refset verdensledernes klimainnsats.

I et intervju i talkshowet «Skavlan» på TV 2, forteller 16-åringen fra Sverige at hun startet med den populære talen allerede i juni.

– Jeg begynte å tenke på omtrent hva jeg ville si sent i juni. Da tenkte jeg på budskapet jeg ville ha fram. Jeg venter alltid til i siste liten, noe som ikke er bra, sier Thunberg.

Klimaaktivisten røper at hun har fått god hjelp til den emosjonelle talen.

– Jeg har selvsagt folk som ser på talene og gir tilbakemelding. Jeg sender også talene til klimaforskere for å dobbeltsjekke at alt av fakta er riktig, legger hun til.

Trump svarte Thunberg

Natt til tirsdag delte USAs president Donald Trump et klipp av talen med den ironiske teksten «hun virker som en veldig glad ung jente som ser frem til en lys og fantastisk fremtid. Så fint å se».

I etterkant av meldingen har Thunberg gjort presidentens ord til sine egne:

«En veldig glad ung jente som ser frem til en lys og fantastisk fremtid», skriver den unge klimaaktivisten i presentasjonen av seg selv på Twitter.

Slår tilbake mot kritikerne

Thunberg har fått mye ros for talen på klimatoppmøtet, men også kritikk. Noe av kritikken går på at man ikke skal presse et barn til et slikt arbeid, mens andre hevder Thunberg er «styrt» av andre.

På spørsmål om hva hun tenker om disse spekulasjonene og ryktene, svarer hun:

– Det er irriterende at folk bruker tiden sin på sånt når de heller kan gjøre nytte for seg, men det vil alltid være noen som finner noe å klage på. Det kan jeg ikke gjøre noe med. Om jeg så bruker all min tid på å svare på rykter og konspirasjonsteorier og si at det er løgn, så ville de uansett bare fortsatt. Så det er ingen vits i å gjøre det, sier hun.

Under «Skavlan»-intervjuet forteller 16-åringen om all oppmerksomheten hun får, hvor flere ofte stopper henne opp på gaten for å ta bilder.

– Det er slitsomt å være i fokus hele tiden. Jeg liker ikke å få mye oppmerksomhet, men det er til et godt formål. Hvis jeg kan bruke plattformen til å snakke om ting og bidra til allmennutdanning, så er vel det bra, sier hun.

Publisert: 27.09.19 kl. 18:37







