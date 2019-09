Etterretningssjef om varsler: – Handlet i god tro

NEW YORK (VG) Etterretningssjef Joseph Maguire forsvarte beslutningen om å holde tilbake varselet mot USAs president Donald Trump.

Nå nettopp







Fungerende etterretningssjef Joseph Maguire møtte i dag i en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Han ble grillet om hvorfor han i flere uker har nektet å la komiteen lese varselet, som ble offentliggjort få minutter før høringen startet.

Maguire startet med å bedyre at han tar oppgaven sin på alvor og at han ikke har partipolitiske bindinger.

– Det har aldri blitt stilt spørsmål ved min integritet før nå.

Varselet er ni sider langt og anklager Trump for å be en fremmed makt om å involvere seg i presidentvalget i 2020.

Varsleren hevder også at Det hvite hus forsøkte å dekke over dette ved å skjule referatet fra samtalen med Ukrainas president.

Les hele varselet her:























Begrunnet beslutning

Maguire har nektet Kongressen å lese varselet fordi han mener det ikke oppfylte lovens krav om å inneholde en «presserende bekymring».

Under høringen begrunnet han dette med at varselet ikke inneholdt en bekymring om etterretningsmiljøet.

Han forklarte også at saken var komplisert fordi varselet inneholdt informasjon som presidenten etter loven har rett til å holde tilbake.

– Vi konsulterte med Det hvite hus, og konkluderte med at mye av informasjonen var underlagt utøvende privilegium, sa Maguire.

Dette ble opphevet da Det hvite hus i går bestemte seg for å offentliggjøre varselet.

Maguire understreket flere ganger at han aldri har vært borti en lignende sak og at det derfor ikke var åpenbart hvordan varselet skulle håndteres.

Mente varselet var troverdig

Det var generalinspektør Michael Atkinson som mottok varselet i august.

Les mer: Dette er aktørene i riksrettsaken

Han er forpliktet til å informere etterretningssjefen innen 14 dager dersom han finner at varselet er troverdig.

Etterretningssjefen skal videreformidle varselet til Kongressen innen syv dager. Dette ble altså ikke gjort fordi Maguire mente at det ikke oppfylte lovens krav.

– Handlet i god tro

Selv om han ikke overleverte varselet, sier Maguire at han støttet generalinspektørens ønske om å informere komiteen om at det eksisterte.

– Selv om vi ikke kunne dele detaljer, ble ikke varselet ignorert, bedyret Maguire.

Han sa også at varsleren har gjort alt etter boken i denne saken.

– Jeg vil understreke at varsleren og generalinspektøren har handlet i god tro. Jeg har all grunn til å tro at de har gjort alt etter boken og at de har fulgt loven.

Lukket høring

Maguire og generalinspektør Michael Atkinson skal ifølge amerikanske medier også vitne i lukkede høringer i Senatet.

Washington Post skrev tidligere denne uken at Maguire truet med å si opp hvis Det hvite hus tvang ham til å legge bånd på seg under høringen. Maguire gikk etterpå ut og sa at han aldri hadde vurdert å si opp stillingen sin.

Publisert: 26.09.19 kl. 16:27







Mer om