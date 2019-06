Vulkanen Etna med glødende utbrudd

Det spruter glødende lava ut av nye sprekker i fjellet Etna og svovelstanken river i nesen til alle som beveger seg i området. Spektakulært, men ikke farlig for innbyggerne rundt fjellet, sier eksperter om vulkanutbruddet i Italia.

Siden før helgen har rødglødende masse fra jordens indre sprutet ut fra Europas mest aktive vulkan. I nattemørket er gnistregnet et fascinerende skue. Sprekkene som har gitt etter og nå slipper ut lava, er helt i toppen av fjellet.

– Utbruddet utgjør ingen risiko for lokalbefolkningen, men av sikkerhetsgrunner vil besøkende bli stanset, sier Eugenio Privitera til nyhetsbyrået AP. Han er direktør for regionen Catanias institutt for geofysikk og vulkanologi.

Medlemmer av en alpin redningsgruppe var på oppdrag i området rundt Etna lørdag 1. juni. Utbruddet skal ikke være farlig for innbyggerne.

Vulkanen sprakk opp i et jordskjelv i desember. Skjelvet førte til store ødeleggelser i området rundt fjellet som ligger øst på Sicilia, ikke langt fra byen Catania.

Etna er den største av tre aktive vulkaner i Italia. Ifølge Smithsonians vulkanoversikt, er det til enhver tid aktivitet i rundt 20 vulkaner av rundt 50 vulkanske fjell verden rundt. I tillegg til Etna er det nå aktive utbrudd i fjell i Indonesia, Russland og Japan.

