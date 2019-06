BLIR IKKE VARETEKTSFENGSLET: Tingretten i Uppsala vil ikke kreve Assange utlevert fra Storbritannia. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Svensk avis: Julian Assange blir ikke begjært utlevert til Sverige

WikiLeaks-grunnleggeren kommer ikke til å varetektsfengsles i Sverige, har tingretten i Uppsala bestemt.

Det skriver Upsala Nye Tidning mandag ettermiddag.

Julian Assange er siktet av svensk politi for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner i 2010.

Ikke varetektsfengslet

Nå blir han ikke varetektsfengslet i Sverige. Svenske påtalemyndigheter ønsket dette da de fryktet han vil undra seg straff når han slippes fri i Storbritannia.

Retten mener derimot en utlevering ikke er nødvendig for å avhøre ham.

Aktor Eva-Maria Persson sier på en pressekonferanse at hun vil bestemme seg for om hun vil anke beslutningen på et senere tidspunkt.

Assange frykter at dersom han utleveres til Sverige vil han bli utlevert videre til USA, som har begjært han utlevert etter justisdepartementet tiltalte han for brudd på spionasjeloven.

Assanges advokat Per E. Samuelson sier at hans klient vil bli glad for å høre at han ikke blir utlevert til Sverige. Han kaller avgjørelsen i Uppsala for en «stor seier» for Assange, skriver NTB.

Mistet politisk asyl

USA siktet Assange for medvirkning til hacking og datainnbrudd etter WikiLeaks publiserte blant annet hemmeligstemplede dokumenter om krigføringen i Irak og Afghanistan.

For å få avhørt Assange etterlyste svensk politi han gjennom Interpool, og i 2012 meldte han seg til britisk politi.

Deretter søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade i frykt for å bli utlevert i USA. Der ble han frem til april i år, da han ble dratt ut av ambassaden av britisk politi etter Ecuadors president Lenin Moreno hadde trekt tilbake det politiske asylet hans.

Assange ble arrestert for brudd kausjonsreglene i 2012, da han ikke holdt seg hjemme på natten under prøveløslatelsen.

Advokaten til Assange sier han antagelig vil bli sluppet ut i september eller oktober. Men før den tid skal britiske myndigheter bestemme om han skal utleveres til USA, noe som bestemmes i et rettsmøte 12. juni.

Publisert: 03.06.19 kl. 17:29