— Mette, Mette, Mette!

KØBENHAVN/OSLO: Socialdemokratiets Mette Frederiksen (41) blir Danmarks yngste statsminister.

Oppdatert nå nettopp







Til sangen «Don't stop me now» ble Mette Frederiksen tatt imot med trampeklapp og ellevill jubel på Socialdemokratiets valgvake på Christiansborg

– Danmark har behov for en socialdemokratisk regjering, sang partifellene hennes, og ropte:

– Mette, Mette, Mette!

Rundt 98,9 prosent av stemmene er talt opp, og resultatet viser at den røde blokken får 91 mandater, mot 75 mandater hos den blå blokken, melder Dansk Radio.

– Kjære sosialdemokrater, kjære dansker - dere har satt sammen et nytt folketing, sier Mette Frederiksen når hun ankommer valgvaken. Partiet får 25,9 prosent oppslutning.

– Dere har valgt at Danmark skal ha et nytt flertall, at Danmark skal ha en ny retning, og at Danmark skal ha en ny regjering, sa Frederiksen til vill applaus på valgvaken.

Frederiksen kaller valget en historisk seier, og gratulerte sine samarbeidspartier med et godt valgresultat:

– Velferd, klima, fremtid, barn - tenk på alt det vi kan gjøre sammen. Vi har sammen skapt et håp om at vi kan forandre Danmark. Det er en historisk seier.

Kjære unge, dere har gjort dette til det første klimavalget. Kjære alle dere som jobber som pedagoger, assistenter og foreldre - dere gjorde at dette ble barnas valg for første gang. Valget har handlet om velferd og svaret fra dere dansker har vært entydig - i kveld setter vi velferd først i Danmark.

Frederiksen brukte også talen på å takke sittende statsminister Lars Løkke Rasmussen for den innsatsen han har gjort som statsminister. Han erkjente valgnederlaget rundt klokken 22.30:

– I morgen skal jeg ta en tur og hilse på hennes majestet Dronningen. Slik saken står nå, vil et flertall peke på Mette Frederiksen, og så må hun få en sjanse til å danne regjering. Det tror jeg ikke blir lett for henne, sier Løkke til TV2 på vei inn til det danske folketinget.

Nederlaget til tross: Løkke Rasmussen har levert et godt resultat for sitt parti:

Venstre vokser med nærmere fire prosent, og får 23,4 prosent. De puster Socialdemokratiet i nakken, og har på ny blitt det nest største partiet i Danmark.

Skår i gleden

«Danmark behøver en socialdemokratisk regjering», synger sosialdemokratene på partiets valgvake på Christiansborg.

Like før midnatt var det full fest hos sosialdemokratene mens de på at deres partidronning skulle komme og innkassere valgseieren.

Men seier til tross - det er et skår i gleden:

Socialdemokratiet, som er søsterpartiet til norske Arbeiderparti, ser ut til å lande et valgresultat rundt 26 prosent. Det er dårligere enn hva partiet fikk i 2015, da Helle Thorning-Schmidt tapte og gikk av som statsminister.

Frederiksen er avhengig av støtte fra Enhetslisten, De Radikale og Socialistisk Folkeparti (SF) – der de to siste har doblet seg i oppslutning fra valget i 2015.

SITTENDE STATSMINISTER: Lars Løkke Rasmussen fra Venstre er statsminister. Men nå ser det ut til å ryke for ham. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

Vanskelige forhandlinger

Frederiksen skal nå gå i gang med forhandlingene med de andre partiene i rød blokk. Det blir ingen enkel oppgave:

De radikale og SF har nesten doblet sin oppslutning, mens Enhetslisten holder stand rundt åtte prosent, og vil ha store gjennomslag for å gi sin støtte til Socialdemokratiet.

Mens SF og Enhetslisten ligger lengre til venstre for Socialdemokratiet og har kommet med tøffe krav om en ny retning på innvandringspolitikken og på klima, ligger de Radikale til høyre for Socialdemokratiet i den økonomiske politikken.

Mette Frederiksens parti har heller ikke fått det store folkelige mandatet i ryggen som de kanskje hadde håpet på, som ville gitt dem mer tyngde i forhandlingene.

Får ikke plass i Folketinget

Kollapsen på borgerlig side i Danmark skyldes først og fremst at Dansk Folkeparti har halvvert sin oppslutning.

Partiet får 8,7 som er en nedgang på over 12 prosent. Dansk Folkeparti er det partiet som går aller mest tilbake i det danske valget.

Med nær 99 prosent av stemmene talte, viser det seg at partiet Stram Kurs, ledet av høyrenasjonalisten Rasmus Paludan kommer ikke over sperregrensen, og heller ikke Paludan selv blir folketingskandidat.

– Mitt høyeste ønske er ikke å komme på Folketinget, men å forhindre Danmarks totale undergang. Det vil jeg kjempe for inntil jeg dør. Det håper jeg selvsagt at blir av alderdom om mange år, sa Paludan på Stram Kurs’ valgvake.

Som VG har omtalt har Paludan politibeskyttelse 24 timer i døgnet.

Heller ikke Kristendemokraterne blir en del av det danske folketinget.

Det nye Klaus Riskær Pedersens parti, som bærer partistifterens navn, gikk til valg på å avskaffe inntektsskatt og selskapsskatt. Han oppløser partiet på valgkvelden, da målingen viser at han får under en prosent oppslutning.

– Velgerne har talt, sier han til danske TV2.

STØRST: Mette Frederiksens Socialdemokratiet har over 26 prosent oppslutning etter at over 90 prosent av stemmen er talt opp. Med det kan hun bli statsminister. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

les også Rasisme-tiltalte Rasmus Paludan kan få plass i Folketinget

Danske partier Danmark holder valg på nytt Folketing onsdag 5. juni. Velgerne kan stemme på i alt 13 partier. Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø.

Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre.

Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg.

Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger.

Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner.

Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden.

Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte.

Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året.

Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet.

Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk.

Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger.

Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk. Kilde: NTB og Politiken Vis mer vg-expand-down

Publisert: 05.06.19 kl. 23:49 Oppdatert: 06.06.19 kl. 00:28