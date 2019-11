SPIONDØMT: Frode Berg i retten i Moskva. Foto: Jørgen Braastad, VG

Lovendring som kan hjelpe Frode Berg vedtatt

VILNIUS (VG) Parlamentet i Litauen vedtok torsdag loven som kan legge til rette for utleveringen av Frode Berg.

Oppdatert nå nettopp







I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland.

Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Samtidig ble det klart at Dainius Gaizauskas, som leder sikkerhets- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, 15. oktober la frem et lovforslag som kan legge til rette for spionutvekslingen.

– Det antas at initiativet til den såkalte spionutvekslingsloven er tatt av presidentskapet i Litauen, men offisielt er det formannen i sikkerhets- og forsvarskomiteen som har skrevet lovforslaget, sa professor i statsvitenskap Tomas Janeliunas ved Universitetet i Vilnius til NTB i forrige uke.

Lovforslaget har vært oppe til behandling i det litauiske parlamentet to ganger, og var oppe til votering for tredje gang torsdag formiddag. Etter en kort debatt om forslaget, ble det altså endelig vedtatt.

76 stemte for forslaget. Bare to av parlamentsmedlemmene stemte mot, mens åtte stemte blankt.

les også Tidligere offiser i Litauens spesialstyrker til VG: Slik kan en spionutveksling finne sted

Vurderer benådning

24. oktober, dagen før 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark, opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til nyhetsbyrået Interfax at de har foreslått å benåde Frode Berg. Hun er selv medlem i benådningskommisjonen.

Samme dag svarte Russlands utenriksminister på spørsmål om når Frode Berg kan komme hjem:

«Når som helst», sa Sergei Lavrov.

les også Russlands utenriksminister: Frode Berg kan komme hjem når som helst

President Vladimir Putins talsperson bekrefter at de vurderer en søknad om benådning fra Frode Berg.

– Han soner en dom på 14 år i fengsel for spionasje og har sendt inn en søknad om benådning til Russlands president. Vi har mottatt søknaden og den blir behandlet etter det gjeldende regelverket, sa Dmitrij Peskov under en pressekonferanse onsdag ifølge nyhetsbyrået Ria.

NASJONALFORSAMLING: Litauens parlament i Vilnius, også kjent som Seimas. Foto: Helge Mikalsen

Presidenten må signere

Presserådgiver Monika Kutkaitytė i det litauiske parlamentet – Seimas – forklarer prosedyren for hva som skjer etter at et lovforslag har blitt stemt igjennom med flertall i tre voteringer.

– Lover trer i kraft etter at de er signert og offisielt kunngjort av republikkens president, med mindre lovene selv fastsetter en senere dato for ikrafttredelse. Innen ti dager etter mottagelse av en lov som er vedtatt av Seimas, skal republikkens president signere loven og dermed sette den i kraft, eller hvis det er rimelig grunn, henvise den tilbake til Seimas for ny vurdering, forklarer Kutkaitytė overfor VG.

Ifølge presidentens kalender, er han torsdag på offisielt besøk til Italia og Vatikanet. Det er uklart når han faktisk får signert loven.

les også Erna Solberg taus om samtale med Litauens president

Omstridt lovforslag

«Spionutvekslingsloven» har skapt debatt i Litauen fordi opposisjonen mente at de lovene som skal til for å kunne gjennomføre en utveksling, allerede er på plass.

Opposisjonen har også reagert på en formulering i loven hvor Litauen i praksis vil innrømme at litauerne som er involvert i en utveksling var agenter.

TAUS: Statsminister Erna Solberg besøkte Litauens hovedstad Vilnius tidligere denne uken. Hun hadde en samtale med Litauens president, men har ikke villet kommentere om Frode Berg var tema. Foto: Stian Eisenträger

Den spiondømte nordmannen har sittet fengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva siden desember 2017, og ble tidligere i år dømt til 14 års fengsel for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt, i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland.

Publisert: 07.11.19 kl. 05:59 Oppdatert: 07.11.19 kl. 10:24







Mer om