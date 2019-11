I BUFFERSONEN: En amerikansk statsborger med IS-bakgrunn ble utvist fra Tyrkia ved landegrensen mot Hellas, som ikke ville ta ham imot. Nå ender han trolig opp der han først kom fra, nemlig USA. Foto: DHA/AP

IS-kriger utvist fra Tyrkia, fanget i ingenmannsland

Midt på grensen mellom Tyrkia og Hellas står en tidligere IS-kriger, som hverken kan gå den ene eller andre veien mellom de to landene.

Tyrkia varslet i forrige uke at de ville begynne å sende IS-krigere ut av landet, uansett om hjemlandene ville ta dem imot. «Vi er ikke et hotell for andre lands IS-krigere», uttalte den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu.

1.149 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere – og disse skal altså hjem. Mandag viste tyrkerne at de holder ord, og begynte å deportere IS-krigere.

Hør VGs podkast om IS-krigernes skjebne ved å følge lenken under:

I buffersonen

Men én av dem som ble sendt ut befant seg umiddelbart i et juridisk og geografisk ingenmannsland: Tyrkia sendte nemlig en amerikansk statsborger med jordansk bakgrunn til landegrensen mot Hellas, ved Pazar Kule i regionen Edirne.

Der ble han sendt av gårde, men Hellas nektet å ta ham imot. De sendte ham tilbake til fots, men i Tyrkia var han allerede utvist. Han fikk overnatte i bilen til en tyrkiske grensevakt, skriver avisen Hürriyet.

VINKER: IS-krigeren vinker oppgitt til fotografene på tyrkiske side av grensegjerdet, etter å ha blitt avvist for andre gang av grekerne. Foto: DHA/Reuters

Dagen etter ble han sendt mot den greske grensen på nytt. Denne gangen fikk han et stempel i passet sitt, der det står at han er utvist fra Hellas. Dermed ble han stående fast i buffersonen mellom de to landene.

Endrer planer

Der ble IS-krigeren avbildet av et tyrkisk pressebyrå, som har sendt bildene verden rundt. Man kan mistenke at tyrkerne bruker saken for å vri fokus mot at EU-land vegrer seg mot å hente tilbake egne statsborgere som er knyttet til IS, ettersom de sendte amerikaneren til Hellas uten en avtale.

Nå ser det ut til at myndighetene i Ankara har kommet på andre tanker, og heller vil skaffe en avtale om repatriering direkte til USA.

– De nødvendige juridiske prosedyrene for å sende den utenlandske borgeren til USA har nå begynt, etter at USA har gitt lovnader om at han vil bli gitt innreisetillatelse og reisedokumenter, uttaler det tyrkiske innenriksministeriet til nyhetsbyrået Anadolu torsdag ettermiddag.

POLITIET VED GRENSEN: En politibil forsøker å skjerme innsynet til buffersonen mellom Tyrkia og Hellas. Foto: Emrah Gurel / AP

Ifølge tyrkiske myndigheter ble amerikaneren pågrepet i forbindelse med Tyrkias offensiv i nordlige Syria, som startet i oktober. 39-åringen skal selv ha ønsket å bli deportert til Hellas, hevder tyrkiske myndigheter.

I 2016 hentet Norge hjem den norske IS-krigeren Kristian Michelsen fra Tyrkia. Han hoppet av fra IS, men ble pågrepet og fengslet i den tyrkiske byen Gaziantep, nær grensen til Syria. Nordmannen ble senere terrordømt i Norge.

BAKGRUNN: Nordmann (32) i tyrkisk avhør: Slik var livet som IS-kriger

Trolig er det ingen norske statsborgere med IS-bakgrunn i tyrkiske fengsler nå:

– Utenrikstjenesten er p.t. ikke kjent med at det sitter norske fremmedkrigere i tyrkisk fangenskap, avklarte pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i en e-post til VG fredag i forrige uke.

Tyrkia opplyser torsdag at landet har deportert sju tyskere til Berlin og én britisk statsborger til London. Alle beskrives som utenlandske «terroristkrigere». Fra før er det kjent at IS-krigere også skal sendes tilbake til Frankrike, Irland og Danmark.

