Storbritannias statsminister Boris Johnson under et regjeringsmøte i statsministerboligen tirsdag. Foto: Tolga Akmen / AP / NTB scanpix

Boris Johnson anklages for å trenere Russland-rapport

Britiske parlamentarikere anklager Boris Johnson for å trenere publiseringen av en rapport om mulig russisk innblanding før brexit-avstemmingen i 2016.

NTB-DPA

Den britiske statsministeren, også kjent som Storbritannias brexit-general, får hard kritikk fra både partifeller og opposisjonspolitikere.

Flere mistenker ham for å ville drøye publiseringen av rapporten til etter valget 12. desember fordi han er redd for hva innholdet vil gjøre med valgresultatet.

Rapporten ble ferdigstilt i mars og sikkerhetsklarert av Parlamentets etterretnings- og sikkerhetskomité i begynnelsen av oktober. Men publiseringen av rapporten lar vente på seg.

Slår tilbake mot kritikerne

Komitéleder Dominic Grieve ba tirsdag Johnson svare på hvorfor rapporten ikke offentliggjøres.

– Av hvilken grunn vurderes den fortsatt av statsministeren? spurte Grieve, som nå er uavhengig parlamentariker etter å ha forlatt Det konservative partiet.

Utenriksdepartementets statssekretær Christopher Pincher, som fikk i oppgave å svare på spørsmålet, slo tilbake mot kritikerne og anklaget dem for å nøre oppunder bråk og lage fantasier om innholdet i rapporten.

Han sa også at det ikke finnes bevis for at vellykket russisk innblanding i britiske valg, og at det ikke er snakk om unormal lang tid før rapporten publiseres.

