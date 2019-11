Skyteepisode i California – flere drept

Ti personer skal være skutt, fire av dem døde, etter en skyteepisode i Fresno i California, ifølge NBC News.

Oppdatert nå nettopp







Det skriver Fox 26. Hendelsen skal ha skjedd i 19-tiden søndag kveld lokal tid.

Fire mennesker ble drept og tilstanden er kritisk for flere av dem som er innlagt på sykehus, skriver NBC News.

Under en pressekonferanse opplyste politiet om at en ukjent gjerningsmann begynte å skyte mot en familie og venner som var samlet for å se fotball i bakgården sin.

Ifølge CBS er det ikke kommet opplysninger om gjerningspersonen eller gjerningspersonene, og ingen er foreløpig pågrepet etter hendelsen.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 18.11.19 kl. 07:16 Oppdatert: 18.11.19 kl. 07:30







Mer om