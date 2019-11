UTRYKNING: Nødetatene var på plass like etter masseskytingen som fant sted på en privat adresse i Fresno i delstaten California i USA. Foto: Larry Valenzuela / The Fresno Bee

Masseskyting i California – flere drept

Minst ti personer skal være skutt, fire av dem døde, etter en masseskyting i Fresno i California, ifølge NBC News. Politiet jakter nå på ukjente gjerningspersoner.

Hendelsen skal ha skjedd i 20-tiden søndag kveld lokal tid.

Fire mennesker ble drept og minst seks personer er sendt til sykehus med skuddskader, skriver NBC News. De skal ikke være livstruende skadet. De fire drepte skal være mellom 25 og 30 år.

Under en pressekonferanse opplyste politiet om at en ukjent gjerningsperson eller gjerningspersoner begynte å skyte mot en familie og venner som var samlet for å se fotball i bakgården sin, ifølge CNN. Politiinspektør Michael Reid sier at en rekke personer ble skutt mens politiet var på vei til åstedet.

Ingen pågrepet

Ifølge Reid var rundt 35 mennesker samlet i bakgården. Det er ingen indikasjoner på at gjerningspersonen eller gjerningspersonene kjente ofrene. Ingen er foreløpig pågrepet etter hendelsen.

– Jeg føler med familiene som har blitt ofre for denne meningsløse volden. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å finne gjerningspersonene og rettsforfølge dem, sier Reid.

Politiet jobber nå med å gjennomføre vitneutspørring i nabolaget, og for å finne overvåkningsvideoer som kan hjelpe dem med å identifisere gjerningspersonen eller gjerningspersonene.

VG oppdaterer saken.

INFORMERTE PRESSEN: Politiet holdt pressekonferanse etter masseskytingen. Foto: Larry Valenzuela / The Fresno Bee

Flere enn én masseskyting om dagen

En oversikt fra den ideelle organisasjonen Gun Violence Archive (GVA), viser at det frem til 17. november i år har blitt registrert 369 masseskytinger i USA, skriver CBS. Det utgjør i snitt flere enn én per dag, og er i tillegg det høyeste antallet siden 2016.

GVA definerer masseskyting som en hendelse der minst fire mennesker, ikke medregnet gjerningspersonen, blir skutt.

Totalt er flere enn 34.000 mennesker drept i skyteepisoder, også medregnet drap og ulykker, i USA så langt i år. Tilsvarende antall skadede har passert 25.000.

Her er noen av de mest omtalte masseskytingene:

