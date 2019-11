En demonstrant flagger med et amerikansk flagg ved Hongkongs tekniske universitet onsdag. En gruppe demonstranter forskanser seg fremdeles på universitetsområdet. Foto: Vincent Yu / AP

USA vedtok støtte til demonstrantene i Hongkong

Det amerikanske Senatet har vedtatt et lovforslag som støtter menneskerettigheter og demokrati i Hongkong. Kina svarer med å kreve at USA umiddelbart slutter med å blande seg inn i situasjonen.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Nå nettopp

Senatet truet samtidig med å trekke tilbake den særskilte økonomiske statusen som Hongkong har. Det kan ses som kritikk mot Kinas håndtering av protestene i det delvis selvstyrte området.

De folkevalgte ble også enige om tiltak for å hindre salg av tåregass, gummikuler og annet utstyr som har blitt brukt av politi og soldater for å slå ned på demonstrasjonene som har lammet Hongkong de siste månedene.

Kina og myndighetene i Beijing fordømmer lovforslaget, og kaller det et klart brudd på internasjonal lov.

– Det ignorerer fakta og sannheten, tar i bruk doble standarder og blander seg åpenlyst inn i Hongkongs interne anliggender og Kinas andre innenrikssaker, sier Geng Shuang, som er talsperson for Kinas utenriksdepartement, skriver Reuters.

Geng sier at dersom USA ikke slutter med å blande seg inn i situasjonen, vil de få negative konsekvenser tilbake, som i en boomerang-effekt.

Sanksjoner

Senatets «Hong Kong Human Rights and Democracy Act» legger opp til en årlig vurdering av handelsstatusen USA har innvilget Hongkong.

Lovforslaget inneholder også sanksjoner mot ledere i Hongkong og Kina som begår menneskerettighetsbrudd, inkludert utlevering av borgere til Fastlands-Kina for rettsforfølgelse. Det var forslag om en slik utlevering som utløste masseprotester i Hongkong 9. juni.

– Senatet har sendt en tydelig beskjed til borgere i Hongkong som kjemper for frihet. Vi kommer ikke til å stå og se på at Kina undergraver deres uavhengighet, sa den republikanske senatoren Marco Rubio etter at lovforslaget ble vedtatt.

Representantenes hus og Senatet må nå bli enige om ordlyden i lovforslaget før det kan vedtas og deretter signeres av president Donald Trump – som foreløpig ikke har kommentert hvorvidt han støtter en slik avtale.

Publisert: 20.11.19 kl. 04:27