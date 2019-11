TRYGT INNE I LITAUEN: Dette er et av de første bildene av Frode Berg i frihet, mellom ambassadør Karsten Klepsvik (til venstre) og advokat Brynjulf Risnes sist fredag. Foto: Privat

Tok imot Frode Berg på grensen: «Du er nå et fritt menneske»

VILNIUS (VG) – Velkommen hjem, Frode. Dette var ambassadør Karsten Klepsvik’s velkomsthilsen til Frode Berg da han vandret de 10 meterne over grensen, fra Kaliningrad til Litauen, fredag formiddag.

– Han kom til fots over grensen, slepende på en trillekoffert. Jeg sa at «du er nå et fritt menneske. Du kan dra rett hjem om du vil. Nå bestemmer du». Det var veldig emosjonelt for Frode Berg, sier ambassadøren til VG.

Klepsvik er en av utenrikstjenestens mest erfarne diplomater. I snart to år har han vært Norges ambassadør til Litauen – nesten like lenge som Frode Berg har sittet i et russisk fengsel.

Ambassadøren var med hele veien, fra Berg kom over grensen og til de tok farvel ved leieflyet som tok den frigitte nordmannen videre til Oslo.

MED HELE VEIEN: Karsten Klepsvik sier at Frode Berg-saken har gitt ham lærdom han neppe får bruk for igjen. Foto: Helge Mikalsen

Sympatisk

– Jeg hadde aldri møtt ham før, men han gjenkjente meg fra min tid som pressetalsmann i UD for mange år siden. Frode Berg er en veldig sympatisk person. Tatt i betraktning at han har sittet isolert i fengsel i nesten to år, er det imponerende hvordan han fremstår, som oppegående og rasjonell, sier Klepsvik.

NÅ SNAKKER HAN: Frode Berg på vei til sin pressekonferanse på Gardermoen tirsdag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes

Frode Bergs skjebne har hatt høy prioritet på den norske ambassaden i Vilnius, helt siden det ble klart at Russland ikke ville sende Frode Berg hjem med mindre spiondømte Nikolaj Filiptsjenko ble utlevert fra litauisk fengsel i bytte.

– I flere måneder har vi samarbeidet med myndighetene her i Litauen om utvekslingen.

– De to landene hadde laget en «dreiebok» for hvordan utvekslingen skulle skje for flere måneder siden. I helgen ble den, med noen justeringer, fulgt til punkt og prikke, sier ambassadøren til VG.

Takket presidenten

Det var ikke tilfeldig at Frode Berg sendte en spesiell takk til Litauens president Gitanas Nauseda, da han spilte inn en video på Facebook noen timer etter at han ble satt fri fra Russland.

– Jeg kan bekrefte at det har vært god kontakt mellom presidenten og vår statsminister Erna Solberg i underveis, sier Klepsvik.

Tidligere tirsdag sa president Nauséda til VG at Russland gjennom flere uker hadde avvist å gå med på en utveksling tre mot to, men at de tidlig i høst kom tilbake og godtok utvekslingen.

FØRSTE MØTE: Karsten Klepsvik, Norges ambassadør i Litauen, forteller at det var et emosjonelt øyeblikk for Frode Berg å gå over grensen til Litauen som en fri mann. Foto: Helge Mikalsen

Rituell utveksling

Utvekslingen skjedde klokken 12 sist fredag på grensen på den kuriske landtungen mellom Kaliningrad og Litauen.

Det var rituelt, ifølge Klepsvik: Berg og de to litauerne som ble frigitt samtidig, krysset grensen til fots. På litauisk side ventet den norske ambassadøren og folk fra sikkerhetstjenestene.

De to spiondømte russerne: Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko gikk samtidig i motsatt retning, til grensevaktene på Kaliningrad-siden.

Ambassadøren forteller at de først stoppet på et «safe house» ute på kysten, for å gjennomføre en legeundersøkelse av den løslatte nordmannen:

– Deretter fortsatte vi mot fastlandet. Over sundet i Klaipeda lå en egen ferge og ventet på oss: våre to biler og en følgebil fra sikkerhetstjenestene.

Kniv og gaffel

– Vi snakket sammen hele den fem timer lange bilturen opp mot Vilnius og det andre sikre huset som var leid. Der ventet hans advokat Brynjulf Risnes og Snøfrid Emterud fra ambassaden i Moskva. Mitt inntrykk var at det var godt for han å få uttrykke hva han hadde opplevd i tiden i Russland, sier Klepsvik.

Ambassadøren bekrefter også Frode Bergs store glede over å spise middag med kniv og gaffel den kvelden – for første gang på nesten to år.

Hans egne valg

Etter noen timers søvn var Berg klar for neste etappe. Det var hans eget ønske å forlate Litauen og dra hjem til Norge allerede lørdag, dagen etter at han hadde blitt utlevert fra Russland.

– Det var helt selvsagt for oss at vi skulle respektere hans egne valg. Han var jo en fri mann på det tidspunktet, sier Klepsvik.

På spørsmål om hva slags lærdom som han og norske myndigheter kan trekke av Frode Berg-prosessen, svarer ambassadøren:

– Vi har høstet mange erfaringer, men som jeg neppe noen gang får bruk for igjen, sier han.

